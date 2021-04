Roma, 6 aprile 2021 - Astrazeneca, variante giapponese, riaperture: sono questi i temi delle ultime ore sull'epidemia di Covid. Oltre naturalmente al bollettino dei contagi in Italia e agli aggiornamenti di regioni e Ministero della Salute su attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Oggi riunione tra tecnici dell'Aifa e del ministero su eventuali indicazioni da dare per l'uso di gruppo anglo-svedese anche se, per una decisione in questo senso, si dovrà attendere il pronunciamento dell'Ema entro giovedì che sta valutando se esiste una correlazione tra vaccino e casi di trombosi. Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, "è possibile che l'Ema ne limiti l'uso a certe categorie". L'Italia intanto, torna a due colori, con 9 regioni in rosso e 11 in arancione. E tornano a scuola 5,3 milioni di studenti, 6 su 10. L'80% del personale scolastico è stato vaccinato. Spiragli sulle riaperture dopo il 20 aprile, ma dipenderà dalla situazione epidemiologica. Sulla variante giapponese i timori riguardano la possibilità di una riduzione dell'efficacia dei vaccini, ma diversi esperti rassicurano.

Il bollettino del 6 aprile 2021

Le regioni / Toscana

È di altri 685 nuovi casi e di altri 32 decessi l'aggiornamento sul Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. Le vittime totali salgono ora a 5.510 morti. Pisa tocca oggi i 600 deceduti uccisi dal Coronavirus dall'inizio della pandemia. Con i nuovi casi, i positivi totali censiti in Toscana sono ora 203.410. In incremento percentuale salgono di più, rispetto ai nuovi positivi i guariti (+0,5%, sono stati 798, tutte guarigioni complete, a tampone negativo) i quali raggiungono un totale di 168.821. Invece gli attualmente positivi sono oggi 29.079, lieve calo del -0,5% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.991 (+43 pazienti su ieri e 279 sono in terapia intensiva, tre in meno).

Sono 507 i nuovi casi di contagio in Veneto e 15 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 389.942 contagi e 10.770 vittime dall'inizio della pandemia. Negli ospedali si registrano 1.972 ricoveri (+37) nei reparti ordinari e un aumento (+13) nelle terapie intensive, con 315 posti letto occupati.

Dopo giorni di discesa costante tornano a salire i ricoverati Covid in Umbria, oggi 360, dieci più di ieri, 48 dei quali, uno in più, in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 70 nuovi positivi, 35 guariti e tre morti. In risalita gli attualmente positivi, ora 4.478, 32 più di ieri. Sono stati analizzati 1.167 tamponi e 842 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,4% sul totale (ieri 6,1%) e del 5,9% per i soli molecolari (ieri 10,1%).

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 66 nuovi casi di 'Covid-19', il 20,8% rispetto ai soli 317 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 10,5%, con 182 nuovi casi su 1.730 tamponi. I nuovi casi sono stati individuati 25 in provincia di Macerata, 26 in provincia di Ancona, 10 in quella di Pesaro-Urbino, 2 nel Piceno e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 24 soggetti sintomatici.

Le altre Regioni

In Alto Adige 35 nuovi casi e 5 morti. In Valle d'Aosta 34 nuovi positivi e un decesso. In Basilicata 21 contagi e 8 decessi.