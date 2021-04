Roma, 7 aprile 2021 - Sul caso del vaccino Astrazeneca - dopo l'approfondimento dell'Ema, che sottolinea come gli effetti collaterali (leggi trombosi) siano rari - cosa farà l'Italia? Il coordinatore del Cts Franco Locatelli anticipa la posizione del nostro Paese: "Considerando i dati sulla letalità (per Coronavirus) che confermano che le vittime perlopiù sono anziani, l'idea anche per Italia è di raccomandare l'uso preferenziale oltre i 60 anni", ha detto all'incontro Governo-Regioni iniziato intorno alle 20. E ha aggiunto: "Non abbiamo elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose".

Alle 21 è prevista una conferenza stampa al Ministero della Salute.

Bollettino Covid: i dati di oggi in Italia

Figliuolo: da domani anche a 60-79enni

"Non ci sono casi di trombosi dopo la seconda dose" di Astrazeneca, avrebbe detto il commissario Francesco Figliuolo all'incontro con le Regioni, secondo quanto si apprende da fonti che assistono alla riunione. Sul piano vaccinale il generale ha affermato che "apriamo da domani la categoria 60-79 anni ad Astrazeneca. Una platea di circa 13 milioni di persone, due milioni dei quali hanno già avuto la prima dose". E avrebbe aggiunto: "Bene che le Regioni abbiano aumentato la quota di over 80. Dobbiamo coprire prima possibile questa fascia di età".

Vaccinati Covid in Italia oggi: la dashboard in tempo reale

Burioni: non ci metto la faccia

Il virologo Roberto Burioni decide di "non mettere più la faccia" sul vaccino Astrazeneca, nei confronti del quale, dice in un articolo sul suo blog, fa calare "il suo personale silenzio" fino a quando perdurerà quello dell'azienda. L'immunologo non ha gradito la scelta della multinazionale anglosvedese di tacere dopo le "notizie inquietanti" che si leggono in questi giorni. "La gente si preoccupa e la multinazionale rimane in un religioso silenzio, anzi, per essere precisi, nel momento in cui la Germania ha bloccato il suo vaccino, ha rilasciato questa tranquillizzante e convincente dichiarazione: "La sicurezza del nostro vaccino è stata ampiamente studiata nei trial di Fase 3 e i dati revisionati da esperti confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato". Niente male, direi", ironizza Burioni. Ma la situazione "di grande paura e incertezza" da parte della gente, richiederebbe un altro comportamento. "Un'azienda che conta oltre 76mila dipendenti e che ha realizzato nel 2020 molti miliardi (miliardi, non milioni) di utili rimane nel silenzio e non si degna di tranquillizzare le persone che si sono fidate del suo lavoro e sulla base di questa fiducia si sono fatte iniettare un vaccino. Silenzio totale".(