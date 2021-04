Bruxelles, 7 aprile 2021 - Possibile legame tra vaccino AstraZeneca e "rare trombosi". Ma i benefici del siero superano i rischi. Questo in sintesi estrema il risultato dell'ulteriore valutazione effettuata sul vaccino anglo-svedese dall'Ema (l'Agenzia europea per i farmaci).

Trombosi effetti collaterali

"Le rare trombosi dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca". E' quanto ha appunto stabilito il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) nelle conclusioni della riunione che si è svolta oggi. L'Agenzia ricorda agli operatori sanitari e alle persone "che ricevono il vaccino che devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino, entro due settimane dalla vaccinazione, eventi rari trombotici associati a bassi livelli di piastrine nel sangue - prosegue la nota - Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne con un'età inferiore a 60 anni ed entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati".

I benefici superano i rischi

Il comitato "ha confermato che i benefici del vaccino AstraZeneca nel prevenire Covid-19 superano i rischi di effetti collaterali". Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema, durante il press briefing convocato in merito alle conclusioni. "Covid-19 è una malattia molto seria con alti tassi di ospedalizzazione e morte. Sta ancora causando miglia di morti in Europa", ha fatto notare Cooke, invitando a usare "tutti i vaccini che abbiamo a disposizione".

Riunione dei ministri

Sempre sul tema, al centro del dibattito, alle 18 si terrà una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della Salute Ue.

L'ex direttore dell'Ema

"Sarebbe irresponsabile negare che possa esserci un problema e fare finta di niente ma sarebbe altrettanto poco saggio bloccare tutto in assenza di reali prove scientifiche", ha detto ad 'Agorà' su Raitre Guido Rasi, docente di Microbiologia ed ex direttore dell'Ema. "Se mai ci fosse un nesso causale, si tratterebbe di casi rarissimi, di percentuali piccolissime - sottolinea -. Non c'è motivo per sospendere la campagna, il rapporto benefici/rischi continua ad essere sempre più positivo".

Intanto il governo guidato da Mario Draghi mette in agenda una serie di riflessioni sui diversi capitoli della battaglia contro il Covid. Ma ogni programmazione è 'appesa' alle scelte dell'Ema. Se ne derivassero delle limitazioni per fasce d'età, la campagna vaccinale italiana andrebbe rimodulata, anche se la possibilità che i limiti valgano per i più giovani non creerebbe grandi ostacoli immediati visto che in queste settimane la vaccinazione interessa ancora gli over 60.