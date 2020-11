Roma, 17 novembre 2020 - Il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in italia con i dati su contagi, morti, ricoveri, terapie intensive e guariti sarà diffuso nel pomeriggio dal ministero della Salute (qui i dati di ieri). Intanto resta un rebus il Natale. Per Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia a Padova, una riapertura "è inaccettabile". Riguardo alla situazione nel nostro Paese per il virologo Fabrizio Pregliasco "siamo sul plateau" e "non ci sarà un picco, grazie alle misure adottate e al lockdown progressivo nelle regioni rosse e arancioni".

L'Abruzzo diventa zona rossa

Sul fronte contagi si continuano a registrare positivi in Serie A (Aleksandar Kolarov dell'Inter, Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta e il vice allenatore del Milan Giacomo Murelli), ma anche il contagio di Damiano e Victoria della band dei Maneskin. Ma si registra anche la morte di altri 5 medici impegnati nella lotta al Covid, che fanno salire a 196 i decessi di camici bianchi secondo i dati diffusi da Fnomceo. Pesanti anche i numeri che arrivano dal resto del mondo: gli Stati Uniti hanno registrato più di 120.000 casi nelle ultime 24 ore, mentre la Gran Bretagna ha superato quota 70.000 decessi nel 2020 dall'inizio della pandemia rispetto alla media degli anni precedenti.

I dati di oggi

I dati saranno pubblicati appena disponibili.

La tabella

(Il pdf sarà pubblicato appena disponibile)

Le regioni / Veneto

In Veneto ci sono 3.124 positivi in più rispetto a ieri. Ma, per la prima volta, scendono i ricoveri a -3 rispetto al giorno precedente. Allo stesso tempo la Regione registra il record di morti che sono +100 rispetto a ieri (2.967 il totale). Anche la terapia intensiva registra un dato negativo con +15 ricoverati, però i dimessi sono stati +147.

Emilia Romagna

Rallentano i casi di Covid in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.219 nuovi positivi in regione, di cui 1.235 sintomatici e 984 senza sintomi, su 22.381 tamponi effettuati, a cui si aggiungono 3.784 test sierologici. Torna sotto il 10% anche il rapporto tra nuovi casi e tamponi: 9,9% per la precisione.

Il governatore Bonaccini: "Mi sento meglio, ce la faremo"

Toscana

In Toscana sono 84.197 i casi di positività, 2.361 in più rispetto a ieri (1.666 identificati in corso di tracciamento e 695 da attività di screening). Oggi si registrano 52 nuovi decessi: 28 uomini e 24 donne con un'età media di 83 anni. I guariti crescono del 7,7% e raggiungono quota 28.078 (33,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.363.146, 15.695 in più rispetto a ieri, di cui il 15% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 54.152, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.069 (8 in più rispetto a ieri), di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno).

Marche

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 357 nuovi casi, il 29% dei 1.229 tamponi processati. Rispetto a ieri, a fronte di una crescita dei positivi e dei tamponi processati (erano stati 282 su 928 test), è diminuita l'incidenza (ieri al 30,4%). Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall'inizio della crisi pandemica sale a 23.955.

Le altre regioni

Sale ancora il numero di nuovi contagi in Basilicata: 296 nuovi positivi a fronte di 2371 tamponi processati.