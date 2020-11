Pescara, 17 novembre 2020 - Emergenza Coronavirus: l'Abruzzo ha giocato d'anticipo e da domani (mercoledì 18 novembre) va subito in zona rossa dall'attuale zona arancione. Non ha aspettato i risultati del report settimanale dell'Istituto superiore di sanità sulla base del quale - esaminati i 21 parametri - il ministro della Salute firma l'ordinanza che inserisce le regioni nelle tre diverse zone (gialla, arancione e rossa).

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha infatti firmato l'ordinanza n.102 che, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus del Covid-19 e ferme restando le misure previste nel Dpcm del 3 novembre", stabilisce che "le misure di cui all'articolo 3 del medesimo Dpcm sono applicate in tutto il territorio della regione Abruzzo". L'ordinanza è in vigore da mercoledì 18 novembre e fino al 3 dicembre 2020". Tradotto dal burocratese significa appunto che l' Abruzzo introduce su tutto il territorio, da mercoledì, le misure previste dal Governo per le cosiddette 'zone rosse'.

Cosa cambia / Spostamenti e scuole

E' vietato spostarsi dal proprio Comune e dalla Regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica che resta in presenza per le scuole dell'infanzia, le elementari e la prima media, con la possibilità di svolgere attività in presenza per i ragazzi con disabilità e con bisogni educativi speciali. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Proprio sulle scuole è polemica visto che il Gruppo tecnico scientifico, sia pur non all'unanimità, si era espresso per una chiusura totale delle scuole. Parere non recepito: si applicano quindi le norme previste dal Dpcm in vigore.

I negozi

Chiudono tutti i negozi di vendita al dettaglio, eccetto che per i generi alimentari e quelli che fanno riferimento ai beni di prima necessità, che saranno comunque chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Chiudono anche tutti i mercati. Restano invece aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Bar e ristoranti

Sospese tutte le attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22, con l'impossibilita' di consumare il cibo nei pressi della stessa attività.

La nuova mappa d'Italia

Zona rossa: Piemonte, Lombardia, Calabria, Val d'Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania e provincia autonoma di Bolzano.

Zona arancione: Puglia, Sicilia, Basilicata, Liguria, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Zona gialla: Lazio, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.