Roma, 16 novembre 2020 - Bollettino di oggi sui contagi Covid in Italia, con gli aggiornamenti delle Regioni e del Ministero della Salute su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. "La curva dei contagi si va stabilizzando" e "ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato", dice il ministro Roberto Speranza, avvertendo che "i prossimi 7-10 giorni saranno decisivi". Per le vaccinazioni di massa però si dovrà aspettare "il secondo semestre del 2021". Il commissario all'emergenza Domenica Arcuri intanto dice che "non c'è pressione sulle terapie intensive". Al via da ieri, tra le polemiche, le zone rosse in Campania e Toscana, e arancioni in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. La Basilicata chiude tutte le scuole fino al 3/12. Abruzzo verso il lockdown. In Calabria si è dimesso il commissario alla Sanità Giuseppe Zuccatelli. Ancora buone notizie sul fronte dei vaccini anti-Covid: Moderna ha annunciato in un comunicato che il suo siero ha una efficacia del 94.5%.

Il bollettino di oggi

Le regioni / Toscana

Sono 2.433 i nuovi positivi in Toscana. I decessi registratinelle ultime 24 ore sono 33.

Veneto

Sono 1.966 i nuovi positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 103.842 infetti dall'inizio dell'epidemia. In totale sono stati fatti 2 milioni 571 tamponi, tra molecolari e test rapidi. Non si allenta la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati, in area non critica sono 2.094 pazienti (+48) mentre nelle terapie intensive sono 265 (+12), 22 i nuovi decessi.

Abruzzo

Sono 642 i nuovi casi in Ambruzzo. Sono 11 i decessi, con il bilancio che sale a 690 (di età compresa tra 73 e 92 anni, 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti). Sono 571 pazienti (+6 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 59 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12.869 (+459 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 6233 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+244 rispetto a ieri), 3.796 in provincia di Chieti (+58), 4.072 in provincia di Pescara (+40), 5.336 in provincia di Teramo (+290), 202 fuori regione (+5) e 184 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alto Adige

Dopo il triste record registrato ieri con 19 decessi in una sola giornata, il numero più elevato dall'inizio della pandemia, oggi l'Alto Adige comunica altri 7 morti che avevano contratto il Covid-19. Le nuove positività sono 544 su 2.106 tamponi esaminati. In provincia di Bolzano, in attesa del massiccio screening previsto da venerdà a domenica, il dato complessivo è di 17.846 persone rimaste infette su 138.774 sottoposte a tampone. I pazienti Covid ricoverati sono 530, 369 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 118 presso strutture private convenzionate e 43 (dato stabile) sono quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva. Il totale dei decessi è di 405. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 9.164 su un totale di 49.674. I pazienti guariti sono 6.873, 259 in più nelle ultime 24 ore.

Marche

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.620 tamponi: 928 nel percorso nuove diagnosi e 692 nel percorso guariti. I positivi sono 282 nel percorso nuove diagnosi (60 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 22 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 35 in provincia di Ascoli Piceno e 8 da fuori regione). Questi casi comprendono 44 soggetti sintomatici.