Roma, 16 novembre 2020 - "Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni". Con queste parole, secondo alcune fonti, il commissario designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, avrebbe rassegnato in queste ore le dimissioni. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. "Sono ore frenetica, si lavora per uscire dallo stallo", spiega una fonte di governo.

E così, dopo le dimissioni del generale Saverio Cotticelli per le affermazioni a proposito del piano Covid per la Calabria, anche Zuccatelli lascia il posto, date le polemiche scoppiate dopo il video in cui è protagonista. "Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria", ha dichiarato Zuccatelli. L'ex commissario alla Sanità in Calabria era anche commissario dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro.

Chi prenderà ora il suo posto? Sono giorni che circola il nome di Gino Strada, come risposta (anche da parte del governo) all'emergenza da Coronavirus in Calabria. E, alla notizia delle dimissioni di Zuccatelli, subito arriva il post del presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, con un chiaro riferimento al fondatore di Emergency: "Siamo sulla buona strada".