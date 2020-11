Roma, 16 novembre 2020 - Nella partita dell'Italia contro il Coronavirus saranno decisivi "i prossimi 7-10 giorni". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a La Stampa. "Resto molto prudente - spiega -, ma i nostri esperti del Cts ci dicono che la curva dei contagi si va stabilizzando" (qui il bollettino Covid del 15 novembre). Sottolineando che "è ancora presto per dirlo", Speranza ammette però che "ci sono valide ragioni per credere che le ultime misure comincino a dare qualche risultato". Sul vaccino anti Coronavirus il ministro conferma che "all'inizio avremo dosi per 1,7 milioni di persone (personale medico-sanitario e Rsa)", ma chiarisce che per "le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021".

Nel frattempo, timidi segnali di miglioramento si intravedono. E potrebbero rivelarsi fondamentali per scongiurare quel lockdown nazionale visto da più parti come spettro per l'economia. Ma non solo, perché se la situazione dovesse farsi meno pesante, non è escluso che qualche allentamento delle restrizioni possa arrivare già a ridosso del Natale. "Sicuramente ci sarà un allargamento delle possibilità di movimento", prevede Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto "Galeazzi" di Milano. Che, tuttavia, ribadisce: "Dovrà essere un Natale sobrio: un 'liberi tutti' ci porterebbe ad una terza ondata". Il mantra è sempre lo stesso, ovvero il "dipende da noi, da come sapremo gestire la convivenza con il virus". Secondo Pregliasco davanti a noni non abbiamo "uno srpint, ma una maratona".

Le ultime notizie danno il governatore Marsilio pronto a firmare un'ordinanza che porti l'Abruzzo in zona rossa. Ieri la Basilicata ha invece annunciato che terrà le scuole chiuse fino al prossimo 2 dicembre.