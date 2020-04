Roma, 19 aprile 2020 - Con i numeri del Coronavirus in Italia che calano, anche se il trend dei contagi rimane stabile, tiene banco il tema delle riaperture. In attesa delle indicazioni del Governo - date e modalità - arriva oggi la secca bocciatura di Walter Ricciardi, del comitato esecutivo dell'Oms e consulente del ministro della Salute. "E' assolutamente troppo presto per iniziare la Fase 2 - dice a Sky Tg 24 -. I numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire". Ricciardi sottolinea l'importanza di "non affrettare e continuare". Una doccia fredda per le Regioni che ieri hanno chiesto di anticipare la fine del lockdown fissata, al momento, per il 4 maggio. Ma anche i governatori non sembrano compatti. Zaia accusa: "Se chiudono i confini è Sud contro Nord". E sulle rsa duro si assiste a un duro botta e risposta tra Lombardia e Lazio.

Conte e le ipotesi di riapertura

Tiene banco, comprensibilmente, il tema delle riaperture a partire dal 4 maggio, con una forte dose di smart working, e un primo parziale allentamento del lockdown. Nella cabina di regia anche i governi locali, e un piano con linee guida omogenee per tutte le Regioni. Si va definendo la strategia per la ripartenza. Il premier Conte dal Giornale spiega che si lavora a proposte di allentamento per convivere con il virus nei prossimi mesi in sicurezza. I governatori ddel Nord sono in pressing per anticipare il via libera, in un documento le Regioni hanno chiesto espressamente di riaprire alcune filiere già il 27 aprile. La cabina di regia si rivedrà mercoledì, Conte per ora sembra non cedere e ha assicurato ieri che le misure restano in vigore almeno per tutta la prossima settimna. Per avere un piano chiaro bisognerà attendere i prossimi giorni. Si parla da ieri di un allentamento sulle restrizioni per jogging e sport all'aperto che verrebbero consentiti sempre dopo il 4 maggio - anche lontano da casa. Si lavora per implementare Covid hospital, assistenza territoriale e usare al meglio applicazioni tecnologiche e test per rendere efficiente prevenzione e controllo contagio.

Zaia insiste sulle mascherine

Per la fase due dell'emergenza Coronavirus "abbiamo richieste chiare, e abbiamo ricordato che è fondamentale pensare che già la mascherina è una condizione 'sine qua non'", ha sottolineato il presidente del veneto Luca Zaia. "Quando vediamo - ha spiegato - che su 10 mila medici gli infettati pesano per l'1,3%, e non è un campione 'normale', con distanza sociale zero, si capisce che la riapertura parte dalle mascherine. Sono provvedimenti affrontabili da qualsiasi impresa, ci sono imprese già aperte grazie ai codici Ateco e altre che sono in regola con le mascherine e chiedono di essere oggetto della sperimentazione".

Sulla questione delle regioni che chiudono, il governatore veneto è chiaro: "Se alcuni presidenti chiudono i confini regionali, allora fanno loro l'autonomia, non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord". E spiega: "Mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno. Se si chiudono i confini regionali verranno tutti soppressi, il Frecciarossa sarà fermo, nessun tipo di trasporto verrà autorizzato, che proposta è? Se poi c'è qualcuno che vuole preservare un'area delicata, ad altissima popolosità o con persone a rischio, è comprensibile, ma se dicono che chiudono i confini regionali mi dicano come fare. E io - ha concluso - non ho mai firmato ordinanze per chiudere".

Controlli

E mentre si discute sulle riaperture, continua serrato il monitoraggio delle forze dell'ordine sul territorio. Ieri sono stati quasi 350mila i controlli, con 9mila sanzioni per violazione delle misure di contenimento.In particolare, secondo i dati diffusi dal Viminale, sono state 257.227 le persone e 92.264 le attività commerciali controllate e 8.742 le persone e 151 i negozianti sanzionati. Sono state invece 57 le denunce per false dichiarazioni e 26 quelle che hanno colpito positivi che hanno violato la quarantena. Infine, 12 sono state gli esercizi chiusi e 23 quelli per i quali sia stato sospeso.

Rsa, Lombardia attacca, Lazio risponde

Il governatore lombardo Attilio Fontana osserva che una delibera simile a quella della Lombardia sulle rsa "era stata presa dal Lazio, ma al suo presidente non è stato fatto alcun tipo di contestazione". Immediata la replica dall'istituzione governata da Nicola Zingaretti: "Nessuna promiscuità tra positivi e negativi" nelle Rsa del Lazio, "nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel Lazio. Anzi l'opposto di quanto sembra essere stato fatto in Lombardia".

La Regione Lazio invita Fontana "prima di accusare" a informarsi "bene" e sottolinea in una nota: "Ancora una volta la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del Lazio".

Sul tema delle Rsa interviene dal Veneto 'virtuoso' anche Luca Zaia: "Abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità e delle case di riposo, ovvero circa 120 mila persone: 60 mila circa nelle case di riposo, tra ospiti e lavoratori, e altrettanti nelle strutture sanitarie. I direttori generali hanno a disposizione un piano di sanità pubblica che permette di continuare a fare test ogni 11 giorni".