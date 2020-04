Roma, 19 aprile 2020 - Si spera in un'ulteriore frenata del Coronavirus in Italia. I dati di oggi vengono diffusi alle 18 nel consueto bollettino della Protezione Civile e rriportati in questa pagina in tempo reale. Come ormai sappiamo da un paio di giorni, l'aggiornamento non arriva più in diretta video: la conferenza stampa con Angelo Borrelli si terrà d'ora in poi solo il lunedì e il giovedì. E questo - spiegano - perché la pressione sul sistema sanitario si è allentata, non serve più informare gli italiani a mezzo tv e streaming. Ma i numeri, così come il virus, non si fermano. Ieri il trend dei contagi si è mostrato stabile (3.491 nuovi casi), mentre sono calati i dati dei morti e dei guariti nelle 24 ore prese in esame. Motivo per cui i nuovi malati di Covid-19 sono risultati superiori rispetto al giorno precedente (quando erano stati solo 355). Si è confermata bassa, sul 5,6%, la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati.

Lombardia

Arrivati i dati della Lombardia: sono 855 più di ieri i positivi al covid-19, 66.236 in totale. I decessi nelle ultime 24 ore sono 163, 12.213 i morti totali in regione da inizio epidemia. Sono calati di 25 i ricoverati in terapia intensiva, arrivati a 922. I dimessi sono stati 417, i tamponi effettuati 8824. "Il dato importante sono i 300 nuovi ricoverati in ospedale in terapia non intensiva" ha commentato l'assessore Pietro Foroni.

Regioni

Già pervenuti diversi bollettini regionali. Nel Lazio si sono registrati oggi 87 casi di Coronavirus, il dato più basso da un mese, con un trend per la prima volta sotto 2%. Nuovi malati stabili in Toscana, continua la lenta e progressiva discesa dei ricoveri nelle Marche.

Le ultime notizie

"E' ancora troppo preso per la Fase 2", dice Walter Ricciardi (Oms) a proposito della fine del lockdown. Le Regioni sono in pressing sul governo affinché anticipi la riapertura, almeno per alcune filiere. Gli italiani, stando a un nostro sondaggio, sono stanchi del blocco forzato, aumenta la gente in giro per le città. Ma il premier Conte - supportato dal comitato scientifico - resta sulle sue posizioni anche dopo la cabina di regia di ieri: "Le misure restano in vigore", almeno per la prossima settimana. Allo studio un piano con linee guida omogenee per tutta Italia. Il termine delle restrizioni è sempre fissato al 4 maggio, come da decreto del Presidente del Consiglio, ma nel nuovo incontro di mercoledì le Regioni torneranno alla carica per provare a 'strappare' alcune eccezioni dal 27 aprile. Gli stessi governatori appaiono comunque divisi. All'uscita di De Luca di venerdì, quando aveva minacciato di chiudere la Campania se il Nord avesse rotto le righe, ha replicato oggi Zaia. "Alcuni presidenti vogliono bloccare i confini? Allora è Sud contro Nord", ha detto il governatore del Veneto. Scontro anche tra Lombardia e Lazio, con un duro botta e risposta sulle Rsa tra Fontana e Zingaretti. Intanto, il capo del M5s Vito Crimi - in un'intervista al nostro giornale - non chiude all'ipotesi di commisariamento della Lombardia: "Ora è prematuro parlarne, in futuro non lo sarà".

