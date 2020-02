Roma, 27 febbraio 2020 - Il bilancio aggiornato dei casi di coronavirus in Italia parla di 424 contagiati. Secondo i dati forniti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli i morti nel nostro Paese restano 12. Il conteggio dei 424 positivi è stilato sulla base dei dati delle Regioni: 258 sono in Lombardia, 87 in Veneto, 47 in Emilia Romagna, 16 in Liguria, 1 in Piemonte, 3 in Lazio, Marche e Sicilia, 2 in Toscana, 1 Bolzano. Intanto si registra il primo caso in Abruzzo. Un uomo, residente nella bassa Brianza, e arrivato a Roseto degli Abruzzi (Teramo) insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nella loro abitazione di villeggiatura, presenta i sintomi della malattia, e il tampone è risultato positivo.

Il ministro Speranza al Senato

"Con la piena fiducia nella nostra comunità scientifica e la solida collaborazione istituzionale supereremo tutti insieme questa emergenza. L'Italia è più forte del coronavirus", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella sua informativa al Senato. "L'evoluzione non si presta a facili previsioni, a questa incertezza però - sottolinea - si contrappone la certezza che il coronavirus comporta sintomi lievi, dal paragone con le altre epidemia è evidente. Dal coronavirus si guarisce, il tasso di mortalità è legato in gran parte a situazioni pre esistenti in pazienti anziani". Poi un richiamo, che è allo stesso tempo un appello: "Non è il momento dei localismi, di inutili egoismi o protagonismi particolari. Una leale e proficua collaborazione istituzionale è indispensabile per battere il coronavirus nei prossimi mesi. Per me unità significa abbassare le bandierine di parte e privilegiare sempre ed innanzitutto gli interessi generali. Serve unità e responsabilità".

Ricciardi: casi positivi sovrastimanti

Secondo il professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica e membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e già presidente dell'Istituto superiore di sanità, i casi di infezione sono stati sovrastimati: "sono circa 190, confermati dall'Istituto superiore di sanità che ha il compito di validare l'eventuale positività dei test condotti nei laboratori locali. Quindi meno dei 424 casi dichiarati che invece includono quelli in attesa di conferma" ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera il professore "chi ha dato l'indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi, gli asintomatici, ha sbagliato". Lo stesso Roberto Burioni, medico ed esperto virologo, sulle pagine del giornale abbassa i toni: "Io sono il primo a dire che il coronavirus non è un raffreddore. Ma questo non significa che sia la peste".

Positiva collaboratrice di Fontana

Tra le persone positive al Covid-19 c'è anche una collaboratrice del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha deciso di mettersi in auto-isolamento. "Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, che stimo tantissimo e che mi aiuta moltissimo. Bravissima", ha annunciato su Facebook lo stesso governatore, che però risulta negativo. "Da oggi qualcosa cambierà perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me", ha aggiunto Fontana.

Msc Meraviglia attracca in Messico

Buone notizie la nave italiana Msc 'Meraviglia', respinta in queste ore dai porti caraibici di Giamaica e Isole Cayman per paura del coronavirus: il Messico ha autorizzato l'attracco a Cozumel. Ma le condizioni meteo e il forte vento, scrive la compagnia di navigazione, per ora lo impediscono. Invece è iniziato lo sbarco dell'equipaggio della nave da crociera Diamond Princess, anche i 13 italiani, tra cui il comandante Gennaro Arma. La nave è attraccata da inizio febbraio a Yokohama dopo aver registrato un vero e proprio focolaio dell'epidemia di coronavirus. Ma per i membri dell'equipaggio ci sarà ancora quarantena in strutture a terra, ha dichiarato il governo giapponese. Sulla nave oltre 700 persone sono state trovare positive al test del coronavirus e quattro sono morte.

Cina, contagi in calo

In calo in Cina il numero dei decessi, secondo il bollettino fornito dalle autorità sanitarie cinesi nelel ultime 24 ore ci sono stati 29 nuovi morti, il numero più basso da quasi un mese. Nella giornata di ieri sono state rilevate 433 nuove infezioni in tutto il Paese. In totale in Cina sono state rilevate 78.497 infezioni, con 2.744 morti. Mercoledì, inoltre, sono stati registrati 508 casi sospetti e la guarigione di 2.750 persone dimesse dagli ospedali per un totale di 32.495.

La mappa del contagio nel mondo

Coronavirus nel mondo. Oms: più casi fuori da Cina

I contagi registrati all'estero, ha annunciato ieri l'Oms, hanno superato per la prima volta quelli in Cina (427 contro 411). Ma l'Organizzazione mondiale della Sanità promuove l'Italia per la sua azione nel contenere l'infezione. Registrati primi casi in Estonia, Danimarca e Romania. La persona contagiata in Estonia sarebbe iraniana ed era tornata ieri sera dall'Iran. Il danese invece era rientrato lunedì dal nord Italia. In Romania infettato un uomo che aveva ricevuto una visita da un italiano la scorsa settimana.

L'Arabia Saudita ha vietato l'ingresso agli stranieri diretti nei siti religiosi del Paese, anche i due luoghi sacri dell'Islam, la Mecca e Medina. Bloccato anche l'accesso a coloro che provengono da luoghi dove si è registrato il contagio da coronavirus.

Donald Trump per il momento non blocca i viaggi dall'Italia negli Usa, pur indicandola tra i Paesi "in difficoltà". Secondo il presidente Usa il rischio per gli Stati Uniti è "molto basso" e nel caso di epidemia, "non inevitabile" il governo è pronto a rispondere con misure straordinarie. Il ministro della Sanità Alex Azar, ha confermato che sono 15 i casi di coronavirus nel Paese, più 3 americani rimpatriati che erano stati contagiati nella provincia cinese di Hubei e 42 persone che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena in Giappone. A cui si è aggiunto un caso in California, che però sta preoccupando non poco le autorità: il paziente è stato contagiato senza aver viaggiato in Paesi a rischio e senza essere venuto a contatto con altri contagiati. Il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) in un comunicato: "A questo punto, l'esposizione del paziente è sconosciuta".

Peggiora la situazione in Corea del Sud: registrato il numero massimo di nuove infezioni da coronavirus, da quando è iniziata l'emergenza nel Paese. Confermati 334 nuovi casi, per un totale di 1.595. La maggioranza dei contagi, compresi 307 nuovi casi, sono concentrati nella città sud orientale di Daegu e nella regione circostante. Il numero di decessi legati a infezione da Covid-19 finora registrato nel Paese è di 12 morti.