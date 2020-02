Roma, 27 febbario 2020 - Situazione coronavirus in evoluzione nel nostro Paese. Ma, sebbene i casi di contagio siano aumentati, si registrano anche le prime guarigioni. Intanto le Regioni si stanno muovendo per un ritorno alla normalità, a partire dalla scuole.

Veneto

"Penso che le scuole possano tranquillamente riaprire" da lunedì prossimo "a meno che non ci sia una comunità scientifica che ci dice che abbiamo un pericolo incombente", ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Lombardia

La decisione se riaprire o meno le scuole in Lombardia sarà presa nel fine settimana, ha precisato il governatore Attilio Fontana. Il presidente della Regione ha spiegato che per vedere i risultati delle ordinanze, come gli ha spiegato anche il professor Burioni, ci vuole una settimana e dunque "ci ritroviamo per fare il punto sulla situazione e decideremo se si nota un'inversione o è troppo presto". Stesso discorso per l'apertura degli stadi.

Intanto a Codogno, nel cuore della 'zona rossa' del Lodigiano, si lavora per far proseguire le lezioni a distanza per gli alunni delle scuole elementare e media, nonché per quelli dei tre istituti cittadini, tecnico, professionale e agrario, nel caso venga prolungata la chiusura.

Emilia Romagna

Deciderà invece domani la nuova giunta regionale dell'Emilia-Romagna se prolungare o meno la chiusura delle scuole. "Ci rendiamo tutti conto che non siamo di fronte a una situazione che desta preoccupazione sulla pesantezza della malattia", ha detto l'assessore uscente alle politiche della salute Sergio Venturi. "Sono il primo ad auspicare che l'allentamento delle protezioni possa essere preso per dare un segnale alle famiglie e ai ragazzi", ha aggiunto.

Università di Bologna, lezioni ed esami online da lunedì

Piemonte

Anche il Piemonte sta valutando quando riaprire le scuole. "Oggi avremo riscontri di ulteriori tamponi, abbiamo triplicato la potenza di analisi per verificare se il contagio evolve o rimane fermo. Dopo questi dati, incontrerò tutti i Prefetti e i presidenti delle Province piemontesi per fare una valutazione complessiva", ha chiarito il governatore Alberto Cirio.

Alto Adige

In Alto Adige (dove è stata confermata la negatività al secondo test dei quattro casi considerati sospetti) le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente da lunedì 2 marzo. Restano invece sospese fino al 15 marzo le gite scolastiche.

Sicilia

Provvedimenti diversi sono stati adottati invece dalle singole città in Sicilia. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha disposto la chiusura temporanea delle scuole comunali, comprese quelle dell'infanzia e asili nido, da sabato 29 a lunedì 2 marzo. Al contrario il primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, ha fatto sapere che "le scuole rimarranno aperte e le iniziative programmate si terranno regolarmente".

Calabria

Nessuna chiusura in Calabria, dove la governatrice Jole Santelli ha emesso un'ordinanza recependo le indicazioni fornite dal Governo per tutte le Regioni non direttamente colpite da Covid-19.

Prova Invalsi di quinta superiore dal 2 al 31 marzo

Le prove Invalsi per la quinta superiore continuano ad essere dal 2 al 31 marzo. "Il fatto che si facciano al Pc ci aiuta: dove le scuole saranno aperte inizieremo il 2, laddove saranno chiuse recupereremo dopo il tempo che è stato perduto. I presidi hanno già ricevuto un primo avviso. Non c'è ragione di preoccuparsi, anche se partiremo dopo i tempi non saranno più stretti, non vogliamo mettere fretta agli studenti", ha spiegato il Responsabile Area Prove Invalsi, Roberto Ricci, in un video live sul portale Skuola.net.