Roma, 29 febbraio 2020 - In Italia l'emergenza coronavirus fa segnare un aumento del numero di casi positivi: le prime notizie della giornata darrivano dal Veneto che segnala un aumento di 25 casi rispetto a ieri: in totale sono ora 191. Lo riporta il bollettino della Regione. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha comunicato che attualmente in Campania ci sono "13 casi conclamati: 9 a Napoli, 2 a Caserta, uno a Salerno e a Benevento". Supera quindi i 900 il bilancio complessivo in Italia (21 i decessi di persone con coronavirus).

E' di origini straniere la donna di Fiumicino risultata positiva al test e ora ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma. In Toscana il governatore Enrico Rossi ha firmato un'ordinanza che prevede il tampone solo ai sospetti: chi ha sintomi come tosse, febbre deve rivolgersi al medico telefonicamentePreoccupa la situazione economica del Paese: per il segretario della Cgil, Maurizio Landini c'è un rischio recessione. Oggi è la giornata decisiva sul fronte della riapertura o meno delle scuole. Intanto in Europa comincia a diffondersi la paura e il virus sembra stia espandendosi a macchia d'olio. E continua il trend: più nuovi casi nel mondo che in Cina.

Niccolò è stato dimesso

Oggi è stato dimesso dallo Spallanzani Niccolò, il 17enne bloccato due volte in Cina dalla febbre. Il 17enne di Grado, sempre risultato negativo al test per la ricerca del nuovo Coronavirus, è stato recuperato dai genitori, felici di riabbracciarlo dopo il periodo passato sotto osservazione nel nosocomio. Il ragazzo si è infilato in autoper fare ritorno a casa con i genitori. Emozionatissimi i genitori. Il papà: "Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un'emozione fortissima riabbracciarlo. Non ha mai pianto. Per ora starà un po' a casa con noi, poi riprenderà la sua vita di sempre. Quando in Cina la situazione sarà tranquilla ripartirà".

L'Oms: rischio globale 'molto alto'

I medici di Lodi: "Mancano i camici"

Mancano ancora le mascherine e i camici per i medici di base. Lo ha detto Massimo Vajani presidente dell'Ordine dei medici di Lodi, intervistato su Rainews24.

L'Europa comincia ad avere paura

In Francia i casi sono saliti a 57, a Parigi si parla di una "nuova fase dell'epidemia ciol virus che circola sul territorio". Molte scuole dell'Oise, dipartimento dove è morto il primo francese, chiuderanno. Il ministro della Salute Olivier Veran ha raccomandato di evitare le strette di mano. In Germania i casi sono raddoppiati e sono 60. In Spagna sono 32. Nuovo caso anche in Svizzera (13 in totale) dove è statop annullato il Salone dell'auto di Ginevra. La Grecia ha annunciato controlli più rigidi alle frontiere.

Le Borse affondano

Gli Usa e il virus

Nell'Oregon è stato confermato un nuovo caso di coronavirus di origine sconosciuta dopo i due della California. I casi confermati sono complessivamente 65. Sull'epidemia è intervenuto anche il presidente Donald Trump a suo modo: "I democratici ha detto durante un comizio - stanno politicizzando il coronavirus, è il loro nuovo imbroglio". Per Bill Gates il 'corona' pitrebbe essere "l'agente patogeno del secolo che temevamo. Io spero non sia così pericoloso ma dobbiamo dare per scontato che lo sia fino a quando non venga provato il contrario". Gli Usa dicono di "sostenere l'Italia e stanno al suo fianco". Gli Usa però sconsigliano i viaggi in Italia e hanno elevato l'allerta per l'Italia a livello 3, lo stesso di Cina e Corea del Sud.

Cina e Corea del Sud

La Cina ha riportato oggi 427 nuovi casi di coronavirus, un numero inferiore agli 813 della Corea del Sud (3.150 positivi, 17 decessi) che sembra confermare come la diffusione del virus si sia stabilizzata ad un livello più basso nel Paese dove l'epidemia è scoppiata. La commissione nazionale della Sanità ha riportato anche 47 nuovi decessi. In totale i casi riportati in Cina sono 79.251 con 2.835 decessi. I casi definiti al momento gravi sono oltre 7.660 mentre i pazienti guariti sono 39.002. L'indice Pmi manifatturiero è crollato a 35.7 minimo record.

La mappa live del contagio

Amazon sospende i colloqui di lavoro

Amazon ha sospeso i colloqui di lavoro di persona a tempo indefinito a causa del coronavirus. Lo segnala Gizmodo. La decisione impattera' le 39.000 posizioni di lavoro aperte, stando al sito Amazon.