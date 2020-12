Roma, 18 dicembre 2020 - Torna il thrilling della conferenza stampa di Conte. Il premier dovrebbe presentarsi in tv stasera, illustrando le misure del nuovo Dpcm di Natale. Le ultime notizie sembrano confermare la conferenza stampa entro oggi: quando parla Conte non si sa con certezza, ma si presume intorno alle 20. La tabella di marcia del pomeriggio è serrata: prima l'incontro con le Regioni, poi alle 18 il Cdm che dovrebbe chiudere la partita sulle ulteriori restrizioni anti Covid in vista delle feste. In queste ore si limano ancora gli ultimi dettagli. Terminato il Consiglio dei Ministri, è presumibile che il premier si presenti ai microfoni, come ormai ci ha abituati da mesi. Ma, altrettanta prassi, l'orario potrebbe restare un rebus fino pochi minuti prima della diretta (che potrete seguire, nel caso, su questa pagina). Sarà fondamentale tenere monitorate le pagine Facebook e Twitter di Conte, dove il capo del Governo è solito annunciare i suoi interventi.

Il bollettino Covid del 18 dicembre

Dpcm Natale

Nel frattempo, si va delineando il quadro delle misure che verranno adottate nel nuovo decreto che Conte dovrebbe firmare in serata ufficializzando il testo definitivo. L'ipotesi più quotata è quella di un'Italia completamente in zona rossa dal 24 al 27 dicembre compresi, nonché dal 31 al 3 gennaio (sempre compresi) e il 5-6 gennaio (anche se sull'Epifania si discute ancora). Attenzione alle deroghe: si va verso il via libera, in questi giorni - quindi anche con Capodanno -, alle visite (e quindi pranzi) con al massimo due parenti, con gli under 14 esclusi dal calcolo (quindi, ad esempio, una famiglia con 3 figli sotto i 14 anni potrà muoversi per raggiungere i genitori). Ok anche agli spostamenti tra Comuni sotto i 5mila abitanti entro i 30 chilometri, ma non se per chi vive nei capoluoghi di provincia.

Dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio dovrebbe invece vigere il regime di zona arancione: spostamenti tra Comuni vietati, bar e ristoranti chiusi, ma negozi aperti. Indiscrezione dell'ultima ora: nei giorni 'arancioni' il coprifuoco potrebbe essere anticipato alle 20.

Le critiche

Dura presa di posizione, in mattinata, da parte della presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha definito "incomprensibile" il ritardo sulle misure per Natale. Frecciate anche all'interno del Governo, con la ministra Teresa Bellanova (Italia Viva) che ha attaccato l'esecutivo (di cui fa parte) sostenendo che "se siamo alle prese con un altro decreto su ulteriori restrizioni tra Natale e Capodanno", è un segno che quanto deciso finora "non ha funzionato come doveva". La ministra ha chiesto ristori al 100%.

Regioni

Sempre oggi potrebbero arrivare i provvedimenti per spostare in zona gialla alcune regioni, come la Toscana, la Campania, la Provincia di Bolzano e la Valle d'Aosta. Incerta la collocazione dell'Abruzzo, entrata in zona arancione una settimana fa. Decisioni che dovrebbero consentire i movimenti interregionali nella giornata di domenica: ricordiamo che da lunedì sono vietati in tutta Italia, salvo comprovate esigenze, gli spostamenti tra regioni (qui cosa si può fare prima del 21 dicembre). Un weekend di 'liberi tutti' dove si prevede un esodo massiccio.

