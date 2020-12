Roma, 18 dicembre 2020 - E' il d-day, dopo il rinvio di ieri, per il nuovo Dpcm con le restrizioni anti-Coronavirus (anche ieri 683 morti) per le festività di Natale. Tre gli appuntamernti scandiscono la road map di oggi: subito il vertice di governo tra Conte e capidelegazione della maggioranza da cui dovranno scaturire le prime scelte. Poi il confronto sulla bozza con le Regioni (fissato per le 14) e infine alle 18 il consiglio dei ministri. Al momento sembra probabile che il nuovo Dpcm venga varato già stasera. Poi Conte potrebbe parlare per spiegare agli italiani le nuove misure. Lo sapremo nelle prossime ore che sono decisive.

I tempi e quando parlerà Conte: ore decisive

Le due ipotesi

Sono due le ipotesi: quella più rigorista di un'Italia a zona rossa (qui le regole) dal 24 dicembre al 6 gennaio e quella più soft di un lockdown duro nei giorni festivi e prefestivi: 24,25, 26 e 31 dicembre; 1, 2 e 3 gennaio (qui il calendario dei divieti giorno per giorno). Ma sembra che si sta andando con decisione verso quest'ultima ipotesi. La conferma viene dalle parole del sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, che conferma: "Oggi le ipotesi sul tavolo sono: dal 24 al 27 dicembre Italia zona rossa, 28-30 Italia zona arancione. Dopodiché 31-3 zona rossa. Questa oggi è l'ipotesi sul tavolo".

Peraltro resta da intendersi sul significato di zona arancione (qui le regole): fino ad ieri sembrava si andasse nei giorni liberi di zona gialla (qui le regole). La differenza è sostanziale perché se si trattasse di zona arancione bar e ristoranti sarebbero chiusi anche 28, 29 e 30 dicembre.

Il Dl spostamenti

La deroga parenti

Conte spinge perché ci sia una deroga agli spostamenti almeno per quanto riguarda i congiunti setretti. E allo studio c'è l'ipotesi di consentire di invitare a casa al massimo due parenti stretti al di là del nucleo convivente. E con la possibile ulteriore deroga di non considerare nel numero i ragazzi under 14. E sembra che nel vertice di governo si vada in questa direzione. Ovviamente per questi spostamenti servirà l'autocertificazione

Le Regioni

A Mattino 5 è intervenuto il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ha espresso un primo orientamento: "Sono due le ipotesi in campo. Una zona rossa che prosegua dalla vigilia di Natale all'Epifania, oppure alternata con qualche allentamento. Io privilegerei questa seconda ipotesi anche se non non è una scelta facile". Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, manda un messaggio al governo: "Fra poco diremo al governo di tener conto dei numeri, di tutti i numeri" relativi alla pandemia.

Nel Lazio il governatore e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sembra andare nella stessa direzione di Luca Zaia: "Credo che sia corretto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale. Sono convinto e mi auguro che oggi ci sia un provvedimento del governo, ma se non ci fosse, domani o nella prossime ore il Lazio sicuramente varerà una ordinanza regionale che riguarderà tutto il periodo delle feste natalizie".