Roma, 18 dicembre 2020 - Il bollettino del ministero della Salute che fotografa l'andamento quotidiano dell'epidemia di Coronavirus in Italia con i dati su contagi, morti, guariti e ricoveri oggi ci fornità i nuovi dati aggiornati per capire come proceede la curva del contagio (qui i dati di ieri 17 dicembre). E' un giorno chiave per due motivi: in serata sarà varato il nuovo Dpcm con le restrizioni per Natale e come ogni venerdì il ministro Speranza dovrebbe firmare le ordinanze con cambio di colore delle Regioni.

Per Natale dal 24 dicembre al 6 gennaio ci aspettano dunque feste blindate: Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, arancione negli altri. Questa sera le misure dovrebbero essere illustrate dal premier Conte. Sempre oggi c'è da registrare il durissimo attacco al governo della presidente del Senato, Elisabetta Casellati: "Incomprensibile il ritardo nelle misure per il Natale".

Il 27 dicembre arriveranno in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer. E quanto ha comunicato, secondo quanto si apprende, il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Le dosi arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia in modo che nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le regioni.

Intanto Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, sottolinea che il numero dei nuovi casi non scende più: "L'indice Rt è fermo. Nella prima fase non si prevede la vaccinazione dei bambini.

Andando invece all'estero, fanno sempre impressione i dati della Germania che registra un doppio record di contagiati e di nuovi morti in 24 ore: 813, più che in Italia.

Le regioni / Veneto

Dati ancora negativi per il Veneto. Sono 4.211 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e 107 i decessi. Il numero complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 209.220, quello dei morti a 5.268. Cala la pressione sugli ospedali. Il dato dei ricoverati nei reparti non critici è sceso a 2.933 (-20), quello dei malati Covid nelle terapie intensive a 365 (- 13). Gli attuali positivi sono però in aumento: 98.014 contro i 95.779 di ieri (+ 2.235). Confermato lo stop tra Comuni dalle 14.

Toscana

In Toscana 514 nuovi casi di Coronavirus, su 11.384 tamponi diagnostici, 42 morti e 1.213 guariti.Dall'inizio dell'emergenza sono 114.760 i contagi accertati, 97.851 i guariti e 3.390 i deceduti.

Marche

Sono 381 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore. Sui 381 positivi, 113 sono in provincia di Pesaro Urbino, 86 in quella di Macerata, 68 in quella di Ancona, 65 in provincia di Fermo, 30 in quella di Ascoli Piceno e 19 da fuori regione.

Puglia

In Puglia, sono stati registrati 9.346 test e sono stati registrati 1.314 casi positivi: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 29 decessi.

Le altre regioni

In Basilicata 87 nuovo casi e un decesso. In Abruzzo 227 nuovi contagiati e 9 decessi.

