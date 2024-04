Prima le minacce e poi i coltelli. Poteva finire in tragedia la lite tra tre egiziani in un appartamento sopra il teatro, in centro a Savona. Ma per fermare l’aggressore, un 27enne in libertà vigilata, irregolare in Italia e con pregiudizi di polizia, non è stato sufficiente il taser tanto che un agente, vista l’aggressività, ha sparato e lo ha colpito a un fianco.