Cinque pianeti in fila È la parata planetaria rara e tanto attesa dagli appassionati

Cinque pianeti, ben visibili e allineati tra loro, tutti in uno stesso angolo di cielo: è il rarissimo evento a cui si potrà assistere da stanotte, atteso da molti appassionati di astrologia e astronomia. Non serviranno attrezzature speciali, binocoli astronomici, perché quattro di loro, Giove, Mercurio, Venere e Marte, saranno visibili ad occhio nudo. La particolarità dell’evento risiede nel fatto che i pianeti si allineeranno in una configurazione particolare, che li vedrà posizionati tutti dallo stesso lato del Sole. Questo fenomeno raro è conosciuto come parata planetaria. I cinque pianeti saranno visibili anche nei giorni successivi, fino al 30 marzo. Lo spettacolo inizia al tramonto, ma i corpi celesti si noteranno anche al buio della sera. Ma attenzione: soltanto stasera Mercurio, affrancato dal bagliore solare, sarà ben visibile, angolarmente vicino a Giove. La loro posizione nel cielo vicino all’orizzonte, quindi nella parte più vicina a noi, si vedranno due oggetti luminosi simili a stelle: Giove e Mercurio, entrambi situati nella costellazione dei Pesci. Più in alto nel cielo brillerà Venere. Solo usando un binocolo, si potrà vedere Urano. Infine, Marte, con il suo colore rossastro, si unirà all’allineamento più in alto nel cielo, vicino al primo quarto di Luna nella costellazione dei Gemelli. Mancano all’appello Saturno e Nettuno, entrambi visibili soltanto all’alba.

Sofia Spagnoli