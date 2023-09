Museo Egizio di Torino, la crociata della destra contro il direttore Greco, Crippa (Lega): “Razzista contro Italiani e cristiani. Va cacciato”

Torino, 21 settembre 2023 – Il direttore del museo Egizio di Torino, Christian Greco, ancora nel mirino della destra. L’ultimo attacco arriva dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa, che oggi incalza: “Ha gestito il museo in modo ideologico e razzista, contro gli italiani e i cittadini di religione cristiana. Faccia un gesto di dignità e si dimetta. Chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si dimette lui”

L’insofferenza per Greco a destra nasce nel 2018, quando l’egittologo, che dirige il museo dal 2014, ebbe l’idea – malaugurata secondo i suoi detrattori - di offrire un biglietto gratis alle coppie di lingua araba. Quella volta si prese le ire di Giorgia Meloni, all’epoca ‘solo’ presidente di Fratelli d’Italia. Evidentemente l’episodio non è stato digerito.

A riaprire un ‘caso-Greco è stato due giorni fa l’assessore regionale al welfare di FdI. In un’intervista al Corriere Maurizio Marrone, laureato in giurisprudenza, ammette “le doti manageriali non comuni” del direttore ma “ritengo esistano figure potenzialmente più qualificate che sono state penalizzate non dico per la direzione, ma addirittura per un posto nel cda del museo”.

Il riferimento implicito – ricorda il Manifesto – è “all’egittologo Francesco Tiradritti, la cui nomina nel Cda del Museo Egizio, sostenuta dalla giunta regionale di centrodestra, era stata respinta dagli altri soci (Mic, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt) della Fondazione Museo delle antichità egizie”.

"Non replico nulla, non faccio politica, mi dedico all'antico e non alla contemporaneità – aveva commentato Greco –. Sono un egittologo e lo rimarrò anche se dovessi andare a servire cappuccini in un bar di Porta Nuova. Ho già detto che mi piacerebbe che il direttore fosse invisibile, che parlasse la sua squadra. Oggi abbiamo una squadra di 70 persone, un museo che scava in Egitto, stiamo lavorando per il bicentenario. Il direttore può essere utile, ma non è indispensabile, l'istituzione va avanti. Qui ci sono oggetti che hanno una vita media di 3.500 anni. I direttori passano, il museo rimane qui da 200 anni”.

In queste ore Greco ha raccolto la solidarietà del consiglio di amministrazione del Museo che in una nota ribadisce la sua fiducia e ricorda come “in base all'articolo 9 dello statuto la nomina e revoca del direttore spetta esclusivamente al cda”. “Massimo supporto della comunità scientifica”, viene espresso in una lettera aperta firmata da 92 egittologi italiani, membri del Comitato Scientifico del Museo Egizio, Tine Bagh per conto del Comité international pour l'égyptologie e Tarek Tawfik, presidente dell'Associazione Internazionale degli Egittologi. Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, parla di “destra oscurantista”. Chiara Appendino, deputata del M5S, ha chiesto in un'interrogazione l’intervento del ministro Gennaro Sangiuliano.

Anche a destra non manca chi anche a destra lo difende. Per l'assessora regionale alla Cultura del Piemonte, Vittoria Poggio, “è manager di grande competenza e valore come dimostrano i risultati raggiunti dal Museo Egizio”. Perfino Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, pura ammettendo il “lungo mandato di Greco” afferma che il direttore “non merita la critica severa di Maurizio”. Greco è “spirito libero, condizione senza la quale non si può dirigere efficacemente uno dei più grandi musei del mondo”.

Ma l’intervento dell’assessore Marrone non rimane isolato. “Qualche anno fa Greco decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e io chiesi ai cittadini di protestare inondando il centralino di telefonate – spiega il vicesegretario della Lega Andrea Crippa – Lui mi denunciò, fui condannato in primo grado e assolto in secondo, vincendo la causa. E' un direttore di sinistra che ha gestito il Museo Egizio di Torino in modo ideologico e razzista. Ha fatto sconti solo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni. E' un razzista contro italiani e cristiani. Si dimetta subito, farebbe più bella figura”. Altimenti “va cacciato”.

Fratoianni: “Tornate nelle caverne”

“Cacciare, epurare… è lo slogan preferito dai leghisti, affamati di potere e di controllo politico su tutto. Tornino nelle caverne piuttosto, e rispettino il mondo della cultura, il pluralismo e le Istituzioni". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, dopo la richiesta al ministro Sangiuliano del vicesegretario della Lega di cacciare il direttore del Museo Egizio di Torino.