Chieti, picchiati e rapinati dai ladri. Notte da Arancia meccanica per una coppia di Fara Filiorum Petri

Chieti, 12 marzo 2024 - Aggressione stile "Arancia meccanica" a Chieti. Un imprenditore 70enne e la moglie sono stati legati e picchiati da quattro banditi penetrati nella loro villa a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti.

La brutale aggressione alle 21.30 circa quando i ladri sono arrivati alla villa: uno armato di pistola, spalleggiato da due con i coltelli e un quarto che faceva da palo. A quel punto hanno iniziato a malmenare l'imprenditore e la moglie, bloccati da fascette ai polsi, per farsi rivelare dove era nascosta la cassaforte e farsela aprire. Poi i 4, tutti con passamontagna, guanti e un forte accento straniero (Forse slavo, è trapelato), sono fuggiti con il denaro e i gioielli della coppia.

Il gruppo, probabilmente non nuovo a colpi del genere, prima di dileguarsi nella notte verso l'una ha cancellato ogni traccia con la candeggina. Dopo qualche ora i due coniugi sono riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. Per moglie e marito, accompagnati in ospedale a Guardiagrele (Ch), una prognosi di 10 giorni per le contusioni e le ferite riporate. I carabinieri stanno già indagando sul colpo che secondo le prime stime si aggira attorno ai 90 mila euro.