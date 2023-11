Capri, sfreccia col monopattino elettrico nei corridoi dell’ospedale. Un video incastra un infermiere

Capri, 28 novembre 2023 - Sfrecciava per i corridoi dell'ospedale con il monopattino elettrico come se nulla fosse, e dopo la denuncia arrivata sui social con tanto di video un infermiere è stato sospeso. Il fatto è avvenuto all'ospedale Capilupi di Capri, ed è stato documentato con un filmato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che lo ha subito girato in rete sui suoi canali social.

"Scambiano i nosocomi per delle piste e nessuno li ferma. I pazienti protestano", scrive nel suo post Borrelli. Dagli accertamenti fatti dall'Asl di competenza è emerso che il pilota del monopattino è un dipendente dell'ospedale. Tanta pubblicità ha quindi portato a una sospensione cautelare, in attesa del procedimento disciplinare.

Borrelli sottolinea però che l'uomo "circolava liberamente tra i corridoi dell'ospedale con il monopattino. Per il personale era tutto normale". Poi il deputato sottolinea: "Possibile che esista gente che ritenga normale muoversi all'interno di un ospedale in questo modo senza che nessuno dica nulla? Abbiamo chiesto alla direzione sanitaria di verificare con attenzione e di sapere se si è trattato di un caso isolato o di una consuetudine, come sostengono i pazienti esasperati. Se si tratta di personale interno o di un visitatore e di capire come sia stato possibile consentire tutto ciò".