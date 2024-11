Cambiamenti climatici,. Cop29 senza accordo. Avanti con i negoziati

Bocciata la prima, si aspetta la seconda. La presidenza della Cop29 di Baku ha diffuso la prima bozza di documento sul nuovo fondo di aiuti ai Paesi vulnerabili per il cambiamento climatico. Una bozza che si limita a riepilogare le posizioni (ancora lontanissime), e che alla fine non è piaciuta a nessuno. Ora si aspetta una seconda bozza, che si spera conterrà una vera proposta di mediazione da parte della presidenza azera. All’inizio si sperava arrivasse in serata, ma più fonti sostengono che sarà diffusa più avanti. Probabile un prolungamento della conferenza alla giornata di sabato. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è mostrato ottimista: "Percepisco una volontà per l’accordo – ha detto –. Le aree di convergenza si stanno mettendo a fuoco". Tuttavia, ha aggiunto, "le differenze rimangono. Abbiamo bisogno di una spinta maggiore, per portare la discussione sulla linea del traguardo".