Cagliari, sindaco polacco cade dal balcone di un hotel e muore. Chi era

Tragedia questa notte a Cagliari: un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di visite istituzionali, è caduto dal quarto piano dell'hotel in cui soggiornava ed è morto.

L'episodio è avvenuto alle 2 all'hotel Due Colonne in centro storico. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il primo cittadino era in camera con un collega e, a quanto pare era seduto sul davanzale della finestra e avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. Esclusa l'ipotesi di un'aggressione: la caduta sarebbe riconducibile a un incidente.

A dare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Volante, la squadra mobile e l'ambulanza del 118, ma purtroppo per il 44enne polacco non c'era nulla da fare. Gli investigatori della mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro hanno avviato gli accertamenti durati tutta la notte. Sul posto anche gli specialisti della scientifica.

Gli investigatori della squadra mobile di Cagliari stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente la tragedia che è costata la vita al sindaco polacco di 44 anni caduto da una finestra al quarto piano dell'hotel Due Colonne in cui soggiornava da alcune ore in centro storico a Cagliari. Sono in corso accertamenti da parte degli specialisti della scientifica per verificare l'ipotesi dell'incidente: l'uomo sarebbe caduto dalla finestra forse dopo aver perso l'equilibrio mentre era sul davanzale. Gli investigatori stanno sentendo la delegazione di sindaci polacchi, circa una ventina, che si trovavano nello stesso albergo con il collega al momento della tragedia. Sentiti anche alcuni imprenditori. Al momento l'ipotesi più avvalorata rimane quella dell'incidente, ma la polizia intende effettuare tutte le verifiche.

Era sindaco di Jaworze, un paesino di poco più di 6mila abitanti, nell'area meridionale della Polonia, Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, il 44enne polacco morto dopo una caduta da una finestra al quarto piano dell'hotel Due Colonne in via Sardegna a Cagliari. Il 44enne era stato eletto sindaco di Jaworze nel 2014 dopo aver rivestito la carica di vicesindaco e capo dell'ufficio del registro. Molto noto in Polonia, era anche un economista. I media polacchi hanno già diffuso la notizia della morte del primo cittadino.