(ANSA) - VICENZA, 28 MAG - Un uomo di 67 anni è morto in seguito alla caduta dell'ultraleggero che stava pilotando a Trezze di Brenta (Vicenza). Dopo l'impatto il velivolo ha preso fuoco. Quando sono arrivati i soccorritori non c'era più nulla da fare per il pilota. L'ultraleggero è caduto in un'area del fiume Brenta. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e provveduto al recupero del corpo del pilota.