Bufera in Danimarca, il futuro re paparazzato con un’ex modella

Il principe ereditario di Danimarca paparazzato in compagnia di una ex modella a Madrid. È il nuovo gossip che impazza tra i reali di mezza Europa e secondo il quale Frederik starebbe tradendo la moglie Mary. Lo scoop è di un magazin spagnolo, Lecturas (foto) che ha pubblicato le immagini del reale danese in compagnia di Genoveva Casanova nella capitale spagnola.

Puntuali sono arrivate le smentite delle parti coinvolte eppure, stando al magazine Lecturas e alle immagini pubblicate, l’incontro dei due sarebbe stato piuttosto romantico. Il principe Frederik, 55 anni, marito di Mary è il futuro re danese e uno scandalo del genere non farebbe certo piacere a corte. Genoveva Casanova, 47 anni, definita socialite messicana, è di casa nella capitale spagnola. I due, come racconta la rivista, hanno trascorso la serata insieme in maniera informale. l principe e la ex modella hanno visitato una mostra, cenato al tablao di flamenco El Corral de la Morería, nascosti da un separé e lui avrebbe dormito a casa di lei.