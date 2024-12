Botti di Capodanno 2025: attenti alla ‘bomba Sinner’. Regole e divieti

Roma, 30 dicembre 2024 – Tra le abitudini (più malsane) legate alla notte di San Silvestro e Capodanno ci sono sicuramente i botti. L’usanza di festeggiare l’inizio del nuovo anno facendo scoppiare petardi (anche illegali) fa segnare sempre dati allarmanti e preoccupanti, soprattutto legati ai sequestri di prodotti venduti senza le giuste misure di sicurezza, fabbricati e smerciati in maniera clandestina. Ma sono numerose le città che stanno vietando questa pratica per impedire incidenti, spaventare gli animali e anche le persone più anziane.

Sequestri di tonnellate di fuochi d’artificio illegali

Solo negli ultimi tempi, le Forze dell’Ordine hanno aumentato i controlli sul territorio nazionale e questo ha provocato il sequestro di quantitativi di fuochi d’artificio illegali pronti a essere venduti sotto banco e in maniera illecita e non controllata. Il primo sequestro dell'anno, in vista delle festività, è avvenuto nel Milanese, luogo dove è stata sequestrata una tonnellata di botti illegali. Nelle settimane a seguire vi sono state operazione analoghe in altri città, come a Napoli, Crotone (perfino in Sardegna) e ha portato ai medesimi risultati. Cipolle, lupo, rambo, cobra e diabolik sono solamente alcuni dei nomi commerciali dati ai botti che venivano preparati a Casal Di Principe, a due passi dal museo “Casa Don Diana”, presidio di legalità.

In questi mesi si è parlato anche di una "bomba Lukaku" e di una "bomba Neres", i classici palloni di polvere esplosiva che fanno il super-botto e possono provocare danni e ferite importanti a chi le utilizza. L’ultimo prodotto arrivato sul mercato nero è la “bomba Sinner”, di cui proprio oggi sono stati sequestrati 110 esemplari a Catania. "Botti contraddistinti da un involucro di colore arancione e con una portata micidiale", spiegano dalla questura del capoluogo etneo che li ha rinvenuti in un carico di 640 pericolosi ordigni rudimentali stava per essere venduto in strada.

Alcuni botti illegali, tra cui la nuova 'bomba Sinner' (Foto Dire)

I botti, un pericolo anche per i nostri amici animali

Come anticipato, un’altra conseguenza dell’utilizzo dei botti di Capodanno è legata a quello che provoca agli animali. Apertamente l’Enpa ha parlato e sottolineato come possano esserci anche danni permanenti legati al terrore e alla paura: “Temo che assisteremo nuovamente all’inciviltà di chi utilizza petardi e altri dispositivi pericolosi, senza alcuna considerazione per la vita dei numerosi animali selvatici che potrebbero morire a causa di questo insensato divertimento. Rivolgo un appello accorato a chi ha animali in casa: non lasciateli soli!”. Tra i consigli c’è quello di evitare che l’animale di casa possa essere vicino a un cancello dal quale poter fuggire per lo spavento. Si raccomanda di chiudere porte e finestre, mettendo in sicurezza eventuali vie di fuga. Le reazioni più comune per gli animali sono quelle legate ai tremori, panico e tentazione di fuggire proprio legati alla sensazione di essere in pericolo.

E c’è chi vieta petardi e botti

Diverse città hanno vietato l’utilizzo dei botti e petardi, per quanto sia possibile fare controlli in quella notte. Tra queste, Treviso, che ha commentato e spiegato così, in un comunicato, la scelta: “Sappiamo che l’uso incontrollato dei botti può causare disagi soprattutto a bambini, anziani e soggetti più vulnerabili, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute pubblica. In particolare, gli animali, sia domestici che selvatici, sono spesso vittime inconsapevoli di questa tradizione: il rumore dei botti genera spavento, smarrimento e situazioni di pericolo che possono essere facilmente evitate. Treviso è una città che punta al rispetto reciproco e alla tutela della qualità della vita: preferiamo modalità di festeggiamento più consapevoli e sicure, valorizzando iniziative che uniscano la comunità senza provocare danni o disagi”.

Niente botti anche a Livorno nei luoghi sensibili della città. Il Comune ha infatti emesso un’ordinanza che vieta di “gettare oggetti accesi o esplodere petardi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati a uso pubblico, e precisa che per la notte di San Silvestro e Capodanno il divieto permane in prossimità di ospedali, case di cura o di riposo, luoghi di culto e cimiteri, aree di sgambatura cani, canili e cliniche veterinarie e nelle aree in cui vi sia concentrazione organizzata di persone". A Fiumicino il divieto l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, razzi e altri artifici pirotecnici sarà in vigore fino al 6 gennaio e i trasgressori rischiano multe fino a 500 euro.