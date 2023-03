Bolsonaro torna in Brasile L’avvertimento a Lula: "Non avrai vita facile"

Terminato un esilio volontario di tre mesi negli Stati Uniti, l’ex presidente Jair Bolsonaro è rientrato ieri in Brasile deciso a svolgere un ruolo politico di primo piano e a rendere la vita difficile al suo successore, Luiz Inacio Lula da Silva. A bordo di un aereo della compagnia Gol dedicato alla saga di Harry Potter, Bolsonaro è volato da Orlando, in Florida, all’aeroporto di Brasilia, dove da prima dell’alba si era riunita una piccola folla di sostenitori che però non ha potuto incontrarlo. Quando è giunto in città lo ha accolto un comitato di benvenuto formato dal suo ex vicepresidente, generale Walter Braga Neto, dall’ex ministro della Salute, generale Eduardo Pazuello, e da Valdemar Costa Neto, presidente del Partito liberale (Pl). Con loro l’ex capo dello Stato ha sostenuto che "è giunto il momento di dare spazio alle nostre energie positive", avvertendo che il governo di Lula "non avrà vita facile per fare quello che vuole per il futuro della nostra Nazione".