Roma, 13 gennaio 2022 - Appuntamento con il bollettino del ministero della Salute sul Coronavirus in Italia, che, nonostante le voci di un aggiornamento a cadenza settimanale, al momento resta giornaliero. Nel tardo pomeriggio saranno diffusi in dati su contagi Covid, ricoveri ordinari e in terapia intensiva, e la speranza è che si riconfermino i dati sostanzialmente positivi avuti ieri. Attenzione al numero di morti: ieri ha raggiunto il record della quarta ondata, nonchè il massimo dall'aprile scorso. Sarà importante capire quanto il valore del 12 gennaio sia stato influenzato dai recuperi delle Regioni, tenendo conto che, come evidenziato dalla Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale, i decessi negli ultimi sette giorni sono cresciuti del 37,4%.

Sono 17.956 i contagi rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto a ieri. L'incidenza è dell'11,71% su 153.357 tamponi. Si contano anche 38 vittime, per un totale di 12.659 deceduti da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 224.145, quasi 9mila in più rispetto a ieri. Negli ospedali sono ricoverati 1.808 pazienti (+32), di cui 1.602 (+36) in area non critica e 206 (-4) in terapia intensiva.

Sono 13.151 i nuovi casi di Covid rilevati in Toscana a fronte di 24.353 tamponi molecolari e 53.035 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono 180.914, +1,2% rispetto a ieri. Tra questi i ricoverati sono 1.296 (20 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (stabili). Nelle ultime 24 ore si registrano 20 decessi: 10 uomini e 10 donne con un'età media di 75,6 anni.

Sono 1.955 i nuovi positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, di cui 454 sintomatici. Il tasso di incidenza scende a 813,04. Ieri i casi erano 2.397. I nuovi contagi rappresentano una positività del 14,6% su 13.401 tamponi analizzati del percorso diagnostico screening (17.684 i tamponi totali, oltre a 9.682 testa del percorso antigenico screening, con con 3.885 positivi).

In Basilicata sono risultati positivi 985 dei 2.609 tamponi molecolari processati. In Molise 727 casi.