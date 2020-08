Roma, 6 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, all'indomani dell'incremento di contagi e decessi. "Il contesto è tutt'altro che semplice, perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile, con oltre 700mila decessi, e anche in Ue la situazione è tutt'altro che tranquilla". Questa le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l'emergenza sanitaria. Speranza ha ricordato che il nostro Paese è "in prima linea" sul fronte vaccino, riferendosi a quello studiato dall'Università di Oxford in collaborazione con la Irbm di Pomezia, e che le "prime dosi ci arriveranno entro la fine del 2020". Poi, facendo riferimento al prossimo Dpcm, ha spiegato che "l'idea è far ripartire le attività fieristiche e le navi da crociera". Intanto, oggi è stato firmato il protocollo sicurezza per garantire l'avvio dell'anno scolastico a settembre.

Covid, il bilancio di oggi, 6 agosto

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti dal ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

I numeri delle Regioni

(A breve tabella pdf)

Lombardia

In Lombardia da ieri si sono registrati 118 nuovi casi da Covid19, di cui 18 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.979 tamponi effettuati. Si registrano 5 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 208, le persone in terapia intensiva restano 11. Sono 168 (+ 4) i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.344.362 tamponi. Non si registrano nuovi casi nelle province di Lodi e Sondrio. Nelle altre province, invece, i nuovi positivi sono così suddivisi: Mantova 22; Bergamo 22; Brescia 12; Monza Brianza 1; Como 5; Varese 4; Cremona 6 e Pavia 5. Lo comunica Regione Lombardia specificando che "relativamente al numero dei nuovi 'positivi' di oggi, si evidenzia che tra i 22 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì". Sono 16 a Milano e provincia i nuovi casi di positivi al Coronavirus di cui 7 a Milano città.

Toscana

Nelle ultime 24 ore brusco aumento dei contagi da Coronavirus in Toscana: sono 17 i nuovi positivi (5 identificati in corso di tracciamento e 12 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.985 (85,2% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 441.676, 3.042 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 425, +2,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Le altre Regioni

Crescono ancora i contagi nelle Marche: altri 9 positivi al Coronavirus nell'ultima giornata. Anche in Sardegna 3 nuovi casi e 15 in Abruzzo. La Puglia, invece, registra 7 nuovi contagi da Covid19. Stesso numero anche in Liguria.

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, desecretati i verbali del Comitato tecnico scientifico

Covid, in Germania 1.045 nuovi casi. Mai così tanti dal 7 maggio

Scuola a settembre, firmato il protocollo sicurezza

Decreto Agosto, cosa prevede: imprese, mutui e Imu