Roma, 6 agosto 2020 - Come promesso ieri nella tarda serata, la Fondazione Einaudi pubblica sul suo sito (www.fondazioneluigieinaudi.it) i verbali del Comitato tecnico scientifico posti a base dei Dpcm sul Coronavirus, che il Governo ha deciso di desecretare. In particolare si tratta di 5 verbali per oltre 200 pagine di testo, firmati dal Comitato istituito con un'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile: il n.12 del 28 febbraio, il n.14 del primo marzo, il n.21 del 7 marzo, il n.39 del 30 marzo e il n.49 del 9 aprile.

Il Governo, si legge nella nota della Fondazione, "ha pertanto deciso di rivedere la propria posizione, anticipando il prevedibile esito dell'udienza collegiale fissata per il 10 settembre 2020, innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato e aderire alle richieste degli avvocati, fortemente rilanciate dalla Fondazione Luigi Einaudi e sostenute da molti parlamentari e da gran parte dell'opinione pubblica".

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato, dichiara: "I verbali del CTS sono stati consegnati a chi ne ha fatto richiesta. La trasparenza è una regola fondamentale".

Ecco il verbale completo del 28 febbraio in Pdf

Le zone rosse

Spulciando tra i dati si evince, tra l'altro, che il Comitato tecnico-scientifico (Cts) confermava, in una riunione del 28 febbraio, la necessità di mantenere le "zone rosse" negli 11 comuni di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto dove si stava maggiormente diffondendo la pandemia da coronavirus. Gli undici comuni, indicati dal dpcm del 23 febbraio precedente, erano, nella Regione Lombardia. Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e, nella Regione Veneto, Vo'. Nella riunione del 7 marzo, il Cts proponeva di rivedere la distinzione tra "zone rosse" e "zone gialle".

Il verbale del 1° marzo

Stop agli abbracci

"Il Cts esprime la raccomandazione generale che la popolazione, per tutta la durata dell'emergenza, debba evitare, nei rapporti interpersonali, strette di mano e abbracci", scriveva il Comitato Tecnico Scientifico l'1 marzo scorso in una delle riunioni dopo l'esplosione del coronavirus in Italia.

Il verbale del 7 marzo

L'inizio del lockdown

Il 9 marzo, poi, il premier Giuseppe Conte avrebbe annunciato il lockdown, si legge in uno dei verbali del Comitato contenenti "informazioni non classificate controllate" resi disponibili ieri dal governo e pubblicati oggi dalla Fondazione Luigi Einaudi.

Il verbale del 30 marzo

Il verbale del 9 aprile

La soddisfazione della Fondazione Einaudi

Gli avvocati Palumbo, Pruiti Ciarello e Todero esprimono "grandissima soddisfazione per il risultato raggiunto e l'affermazione del Diritto alla Conoscenza, in osservanza dei principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione previsti dall'articolo 97 Costituzione". La trasparenza, aggiungono nella nota, "è un principio imprescindibile delle liberal-democrazie, che impone la pubblicazione di tutti gli atti riguardanti la compressione, più o meno incisiva, di diritti e libertà di rango costituzionale: in tal senso, la Fondazione Luigi Einaudi auspica che il Governo compia l'ulteriore passo sulla strada della trasparenza e pubblichi autonomamente tutti gli altri verbali del Comitato Tecnico Scientifico, utilizzati a supporto dei vari Dpcm adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, nel corso della pandemia da Covid-19".