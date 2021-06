Roma, 25 giugno 2021 - Attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento dei contagi di Coronavirus in Italia. L'indice di trasmissibilità Rt nazionale è stabile a 0.69: tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne il Molise, a rischio moderato. E da lunedì 28 giugno anche la Valle d'Aosta passerà in zona bianca.

Sommario

Ma - nonostante da settimane i dati delle regioni mostrino di trend in netto calo - destano preoccupazione i focolai di variante Delta. Nel suo report l'Iss sottolinea che "è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione", oltre all'opportunità di "realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi". "La pandemia non è finita, non siamo fuori", ha detto, al termine del Consiglio europeo, il premier Mario Draghi invitando a "sequenziare molto di più".

Da segnalare, a tal proposito, che in Gran Bretagna il 95% dei nuovi positivi è legato proprio alla variante Delta, cresciuta peraltro del 46% nell'ultima settimana. Intanto, secondo i numeri dell'osservatorio della Johns Hopkins University, la pandemia di Covid-19 ha causato nel mondo oltre 350mila contagi e 7mila morti nelle ultime 24 ore, superando così la soglia dei 180 milioni di contagi e oltre 3,9 milioni di morti a livello globale.

Il bollettino del 24 giugno

Regioni / Toscana

Sono 42 in più rispetto a ieri i nuovi positivi in Toscana (41 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 244.099 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 42 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa. Oggi sono stati eseguiti 5.115 tamponi molecolari e 7.728 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% e' risultato positivo. i nuovi decessi sono sei: due uomini e quattro donne.

Sul fronte dei contagi il Veneto segna 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Zero i decessi. Continua la discesa dei ricoveri (per la prima volta dopo molte settimane sotto quota 300) e dei positivi a oggi in isolamento (sotto la soglia dei 5mila gia' da alcuni giorni).

Nelle Marche sono 15 in totale i nuovi positivi al Covid- 19. Nelle ultime 24 ore sono 1.864 i tamponi testati, di questi 817 nel percorso nuove diagnosi (di cui 235 screening con percorso Antigenico) e 1.047 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi, spiega la Regione, sono così sidduvisi: 3 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Pesaro-Urbino, 3 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione.

Le altre regioni

Nessun decesso e 5 nuovi positivi in Valle d'Aosta. Quattro casi sia in Molise sia in Alto Adige dove non si registra nessuna vittima. Zero morti e tasso di positività a 0,3% in Umbria, dove solo 11 dei 3.612 test effettuati sono risultati positivi.