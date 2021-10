Roma, 16 ottobre 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Italia con gli ultimi dati raccolti dal ministero della Salute su nuovi casi, morti e ricoveri (qui il bollettino del 15 ottobre). Intanto ieri, nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro (con relative proteste), si sono registrate 69mila prime dosi di vaccino. La struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo fa sapere si tratta di un incremento di oltre 10mila somministrazioni rispetto a venerdì della scorsa settimana, quando le prime dosi erano state 58.661. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti Coronavirus ha superato adesso quota 46 milioni, dato pari all'85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l'81% della platea. Il numero totale di somministrazioni ha dunque superato gli 87,3 milioni.

A livello globale, segnala la Johns Hopkins University, i casi di Covid hanno superato la soglia dei 240 milioni, mentre nel mondo sono state somministrate finora quasi 6,6 miliardi di dosi di vaccini. Nel dettaglio, dall'inizio della pandemia i contagi accertati sono 240.055.011, inclusi 4.889.571 decessi. Preoccupa in particolare la situazione in Russa, dove si sono registrati mille morti nelle ultime 24 ore (33.208 i nuovi positivi). Non va meglio in Gran Bretagna, dove i nuovi contagi hanno superato quota 45mila: il numero più alto dopo quelli 20 luglio scorso.

Il bollettino Covid del 16 ottobre

I nuovi contagi Covid in Veneto sono 398 (ieri erano stati 342). Non si registrano vittime: il totale dei decessi è quindi fermo a 11.800. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia sono 474.436. Gli attuali positivi sono 9.052. I ricoverati nelle aree mediche sono 136, quelli nelle terapie intensive 30.

In Toscana, nelle 24 ore, sono 212 i nuovi casi su 32.014 test di cui 8.575 tamponi molecolari e 23.439 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,66% (2,4% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri i nuovi casi sono in calo (erano stati 230) su quasi 2.000 tamponi in meno (erano stati 30.656 esami totali di cui 8.663 tamponi molecolari e 21.993 test rapidi) dunque il tasso dei nuovi positivi oggi cala (ieri era a 0,73%).

Su 21.315 tamponi eseguiti in Puglia sono risultate positive 134 persone con un tasso di positività dello 0,6%. Non si registrano decessi. I nuovi casi positivi sono così ripartiti: in provincia di Bari 20, nella Bat 23, nel Brindisino 7, in provincia di Foggia 25, nel Leccese 43, in provincia di Taranto 14, due i residenti fuori regione. Sono 2.170 i pazienti attualmente positivi, 134 quelli ricoverati in area non critica, 18 sono in terapia intensiva.