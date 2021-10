Roma, 14 ottobre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile sui contagi Covid, decessi, ricoveri e ingressi in terapia intensiva. I dati sul Coronavirus in Italia di questi giorni (qui il bollettino del 14 ottobre) confermano che la curva epidemica è progressivamente in calo. In questo quadro, scatta da oggi l'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro. E, se già ieri il Viminale aveva richiamato l'attenzione dei prefetti su possibili scontri, oggi quanto preannunciato si è verificato in molte città. A Trieste 8mila persone si sono radunate al porto, ma anche a Genova, Ancona e Roma i no pass sono scesi in piazza a manifestare.

E mentre al governo ancora non si è arrivato a un dunque sulla questione tamponi, nel frattempo la campagna vaccinale continua ad accelerare: ieri sono state registrate 73.296 inoculazioni, con un incremento di oltre il 34% rispetto all'inizio della settimana. È quanto fa sapere la struttura commissariale all'emergenza Coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, in riferimento ai dati dell'ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid. Sono più di 46 milioni le persone che nel Paese hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, un numero pari all'85,26% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,64 milioni, pari a circa l'81% della platea.

In Veneto, nelle ultime 24 ore si contano 342 nuovi contagi, mentre non si registra alcuna vittima. Gli infetti da inizio dell'epidemia salgono a 474.038, quello dei decessi resta fermo a 11.800. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 9.068 (+60 rispetto a ieri). Continua a scendere la pressione sugli ospedali: sono 182 i posti occupati in area non critica (-8), e 33 quelli in terapia intensiva (-4).

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana sono 230 su 30.656 test. Il tasso dei nuovi positivi è 0,73% (2,8% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è uguale (erano 229) mentre è maggiore quello dei test effettuati (erano 21.952) di conseguenza il tasso è più basso (era 1,04%). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 84,3 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 5.478, -1% rispetto a ieri. A oggi, i ricoverati sono 216 (7 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno).

Oggi in Puglia si registrano 102 nuovi casi di Coronavirus su 22.892 test giornalieri (0,44% di positività) e 2 decessi. Delle 2.135 persone attualmente positive in Puglia, 133 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Sono 88 i nuovi casi Covid in Alto Adige. In Basilicata si registrano 18 nuovi positivi e un decesso. In Molise nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 contagi, in Umbria 28 positivi. In Abruzzo sono 42 i nuovi casi e un nuovo decesso. Sono 82 i nuovi positivi in Friuli-Venezia Giulia, dove si registra un decesso. In Sardegna si riporta un decesso e 19 positivi nelle ultime 24 ore.