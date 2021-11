Roma, 27 novembre 2021 - La variante Omicron - forte di 32 mutazioni - spaventa l'Europa, che si blinda e chiude la frontiera al Sudafrica. Per il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (Ecdc) il livello di rischio associato per l'Ue è "alto o molto alto" e in Olanda sono positivi 61 passeggeri arrivati dall'Africa australe, mentre si registra un caso sospetto anche in Germania. In Italia - in attesa dei dati complessivi del bollettino di oggi di Regioni e Ministero della Salute - il Veneto registra per il terzo giorno consecutivo più di 2mila così, con una vistosa impennata dei ricoveri. Ecco nel dettaglio i dati su contagi, morti e ricoveri del 27 novembre regione per regione.

Nel suo report settimanale, l'Iss osserva un aumento dell'incidenza in tutte le fasce d'età e in particolare nella popolazione di età inferiore ai 12 anni. "Nel periodo 8 - 21 novembre 2021, in questa popolazione sono stati segnalati 31.365 nuovi casi, di cui 153 ospedalizzati e 3 ricoverati in terapia intensiva". Nella classe di età 6-11 anni "si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell'incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un'impennata nelle ultime due settimane".

Continua a restare alto il livello di protezione da parte del vaccino contro la malattia grave da Covid: nell'ultimo mese il tasso di terapie intensive nei non vaccinati in Italia è a 6,7 per centomila, mentre nei vaccinati da meno di sei mesi è a 0,54 per centomila, ossia 12 volte più basso.

Pubblicheremo qui sotto - appena disponibile - la tabella in pdf con i dati di oggi su nuovi contagi e decessi

Come accennato, il Veneto supera ancora quota duemila contagi in un giorno, con 2.113 casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 511.449; vi sono altre 6 vittime, che portano i decessi a 11.941. L'incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell'1,97%. Gli attuali positivi sono 27.612, 1.358 in più nelle 24 ore. Prosegue la pressione ospedaliera, con 488 ricoveri in area non critica (+26) e 90 (+1) in terapia intensiva.

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 477 su 31.534 test di cui 9.196 tamponi molecolari e 22.338 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,51% (5,2% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei positivi è leggermente inferiore (erano 488) mentre è maggiore il numero dei test effettuati (erano 27.356) di conseguenza il tasso è calato (era 1.78%).

Altri 3 decessi per Covid in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.264 tamponi molecolari pcr e registrato 395 nuovi casi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 85, mentre altri 64 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate e 3 sono in isolamento a Colle Isarco. In rianimazione ci sono inoltre 10 ricoverati. Mentre sono 10.292 le persone in quarantena o isolamento domiciliare. Nelle scuole altoatesine di ogni ordine e grado ci sono poi 665 studenti positivi e 69 insegnanti. Le classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali) sono 168.

In Molise 26 contagi, in Basilicata 32.