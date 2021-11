Roma, 26 novembre 2021 - Appuntamento con il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, di ministero della Salute e Protezione Civile. La nuova variante africana (qui quando sapremo la gravità) ha fatto crescere la preoccupazione in tutto il mondo, compreso il nostro Paese, dove negli ultimi giorni i contagi Covid sono cresciuti ancora, insieme ai ricoveri. Intanto, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in 7 Stati africani, sulla scia della proposta della Commissione europea di interrompere i viaggi aerei dall'Africa meridionale. Con un occhio all'evolversi della nuova mutazione, attendiamo i dati odierni che saranno diffusi nel tardo pomeriggio e ci aggiorneranno su casi, morti, reparti ospedalieri e terapie intensive.

Intanto, come ogni venerdì, sono arrivati i dati del nuovo monitoraggio della cabina di regia, riportato dall'Istituto superiore di Sanità. L'indice Rt rimane sostanzialmente stabile,1,23 (contro l'1,21 di sette giorni fa), mentre cresce nettamente l'incidenza che tocca i 125 casi ogni 50mila abitanti. Dopo più di un mese di zona bianca, inoltre, qualche Regione tornerà a colorarsi, introducendo nuove restrizioni: è il caso del Friuli Venezia Giulia che passerà in zona gialla (qui le regole dal 6 dicembre). Si salva, invece, l'Alto Adige, ceh tuttavia ha già anticipato le misure per frenare la nuova ondata.

Corrono i contagi Covid in Veneto. Negli ultimi due giorni sono oltre 4.000. Oggi il bollettino regionale riporta 2.036 nuovi positivi, trenta in meno rispetto a quelli rilevati nella giornata di ieri. Si registrano anche 5 vittime, che fanno salire il totale dei decessi a 11.935 dall'inizio della pandemia. Crescono gli attuali positivi, 26.254 (+1.226), e continua l'aumento dei dati ospedalieri. I pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 551, dei quali 462 (+13) nei reparti medici, e 89 (+4) in terapia intensiva.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 636 positività al Covid, il 2,54% di 26.916 tamponi processati. Nel dettaglio, su 7.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 569 nuovi contagi (7,13%), su 18.934 test rapidi antigenici 67 casi (0,35%). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 3 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 251 (+2).

Restano alti in contagi in Alto Adige, dove nelle ultime 24 ore 547 tamponi hanno dato esito positivo. Sale il numero dei ricoveri nei normali reparti che oggi sono 88 (+7) e nelle cliniche private con 62 (+1), mentre resta stabile a 9 il numero di letti occupati in terapia intensiva. Sono state dichiarate guarite 479 persone e, per la prima volta in questo autunno, è stata superata la soglia di 10 mila persone in quarantena (10.177).

I nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 488 su 27.356 test di cui 9.535 tamponi molecolari e 17.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,78% (5,4% sulle prime diagnosi). Oggi si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 83 anni. Gli attualmente positivi sono 8.400, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più).

Dei 20.235 test processati in Puglia 243 hanno dato esito positivo. La gran parte dei nuovi casi di contagio è stata accertata in provincia di Lecce in cui si contano 57 nuovi casi. Seguono le province di Foggia con 55, Bari con 47, Taranto con 42, Brindisi con 25 e Bat con 11. Gli attualmente positivi sono 3.885 di cui 139 ricoverati nei reparti ordinari Covid e 22 in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

Nessun decesso e nuovi positivi sotto quota cento in Umbria: sono 83 i casi individuati nelle ultime 24 ore. In Basilicata 45 contagi, trenta in Molise.

