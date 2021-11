Napoli, 27 novembre 2021 - Il primo caso di Omicron in Italia è stato identificato in Campania. Si tratta di un paziente risultato positivo alla variante Covid, proveniente dal Mozambico. Lo rende noto l'Istituto superiore di Sanità. Le inchieste epidemiologiche sono state svolte da Ats Milano e dalla ASL di competenza della Regione Campania, spiega l'Iss. Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici.

De Luca: "Massima prudenza"

"Anche questo episodio - aggiunge De Luca - ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall'uso della mascherina che in Campania - è giusto ricordarlo - è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è garantito il distanziamento. Si ribadisce inoltre la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell'ordine e delle polizie municipali, anche sanzionatorio, nei confronti di chi non ottempera all'osservanza dell'ordinanza della

Covid: variante sudafricana Omicron, le notizie di oggi. "Rischio da alto a molto Alto"

Bollettino Covid oggi in Italia. Dati su contagi, morti e ricoveri del 27 novembre