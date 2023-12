Bolletta da 15mila euro. Anziana finisce in coma

Appena la nuora le ha letto l’importo della bolletta dell’acqua, 15.339 euro, lei, 88 anni e invalida, si è sentita male. Ora la donna lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo. Il problema è che la bolletta era sbagliata. La pensionata è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al nosocomio. Le sue condizioni restano critiche. Il gruppo Iren, al quale la donna si affidava per il rifornimento idrico, precisa: "Se l’errore è nostro, non verserà nulla".