Bimbo scomparso a Santa Maria di Licodia ritrovato a Palermo: impaurito e infreddolito, ma sta bene

Palermo, 15 marzo 2024 - E' stato trovato in buone condizioni di salute, anche se impaurito e infreddolito a Palermo, il bambino di 10 anni scomparso dalla comunità di Santa Maria di Licodia, nel Catanese, tra il 12 e il 13 marzo scorsi. Lo hanno rintracciato i carabinieri nei pressi della chiesa di Santa Chiara. Si tratta di un minore straniero non accompagnato sbarcato nel 2021 e inserito nella comunità. Il bambino, secondo le informazioni riferite ieri, sarebbe stato in compagnia di un altro minore, non legato a lui da rapporto di parentela.

Il bambino, spiegano i militari, era arrivato a Palermo almeno dalla tarda serata della giornata di ieri. I carabinieri sono arrivati a lui acquisendo alcune conversazioni su Instagram tra connazionali che conoscevano il piccolo, e hanno informato i colleghi di Palermo. Questi ultimi, raggiunti poi dai militari di Paternò, lo hanno trovato mentre si aggirava nei pressi di Piazza Marina di Palermo, spaventato e infreddolito. I carabinieri lo hanno portato nella nottata a Santa Maria di Licodia, dove è stato affidato al suo tutore. "Grazie al lavoro interrotto dei Carabinieri di Catania - si legge in una nota - queste due giornate saranno solo un brutto ricordo e a breve potrà tornare dai suoi compagni di scuola che tanto lo hanno cercato in queste ore in ogni angolo del piccolo Comune del catanese".