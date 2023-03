Bimba lasciata morire di stenti La zia in aula con la foto di Diana "Mia sorella la deve pagare"

Puntuale, alle 9.30, ricompare in aula, stavolta quella della Corte d’Assise per l’avvio del processo, Alessia Pifferi, la mamma di 37 anni, in carcere da luglio scorso, quando fu arrestata con l’accusa di aver lasciato morire di fame e di sete la sua bimba, la piccola Diana di 18 mesi. Vestita di nero, capelli raccolti, rosetto rosso e sguardo basso, resta in primo banco, accanto al nuovo avvocato Alessia Pontenani che, da due giorni, ha sostituito il precedente Fausto Teti. Accenna uno sguardo alla sorella Viviana, unica della famiglia presente in aula, che non ricambia lo sguardo, ma si apre la giacca a mostrare alle telecamere la maglietta che indossa con la foto della piccola Diana. Sarà solo un brevissima udienza tecnica di rinvio, per questo motivo la Pifferi resta eccezionalmente accanto all’avvocato, senza essere trasferita in manette nella cella predisposta per i detenuti nelle udienze dell’Assise. Pochi minuti in tutto davanti alla Corte presieduta da Ilio Mannucci Pacini che fissa nuova udienza perché il cambio di avvocato, il terzo in otto mesi, e la nuova nomina che risale a soli due giorni fa, ha impedito al legale di preparare la difesa. Si riparte da zero quindi, nuovo avvocato, nuova...