Berlusconi: troupe televisiva entrata al San Raffaele

Milano, 5 maggio 2023 - Una troupe televisiva è entrata poco prima delle 16 all’ospedale San Raffaele, dall’ingresso di via Olgettina 60 che porta al padiglione dove Silvio Berlusconi è ricoverato da un mese. Potrebbe essere la troupe incaricata di registrare il videomessaggio del leader di Fi per la convention in corso a Milano.

Barbara Berlusconi arriva all’ospedale San Raffaele (Ansa)

E’ sicuro che l’ex premier interverrà domani alla convention, ma non è ancora noto con quali modalità: gli operatori potrebbero essere arrivati proprio per registrare il videomessaggio che sarà trasmesso in chiusura dell'evento.