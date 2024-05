Baby squillo a Bari, arresti della polizia: sesso con tre ragazze 16enni in alberghi di lusso

Bari, 13 maggio 2024 – Aver “indotto, favorito, sfruttato, gestito e organizzato la prostituzione di tre ragazze minori d’età”. Con questa accusa e per questo giro di baby squillo oggi all’alba gli agenti della Squadra Mobile di Bari hanno eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di dieci persone. Le altre città coinvolte sono Roma, Trani e Lecce.

Arresti per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile

Quattro donne, tra i 21 e i 35 anni, un 29enne e un 25enne barese sono stati arrestati e portati in carcere.

Arresti domiciliari per due clienti di 47 e 42 anni; obbligo di dimora per un terzo cliente 55enne e per un 45enne barese, “gestore di una struttura ricettiva nella quale tollerava l’esercizio abituale della prostituzione”, come scrive la questura. Tra i clienti un avvocato e un imprenditore.

Le indagini sono partite nel 2022 grazie ai sospetti di una mamma, insospettita dai comportamenti anomali della figlia, dagli abiti costosi e dalla scoperta di droga nella borsa. La donna, scrive la questura in una nota, aveva anche “riscontrato” la “frequentazione” della ragazza “con una maggiorenne, descritta dalla voce pubblica come escort operativa nelle Marche”.

Dove avvenivano gli incontri

I fatti, fa sapere la nota, “si sono consumati in alcune strutture ricettive, anche di lusso, delle province di Bari e Bat, a partire da ottobre 2021”. Le indagini sono state svolte con pedinamenti, appostamenti, intercettazioni e le audizioni anche delle minorenni (con l’aiuto degli psicologi). Qualche cliente abituale arrivava a pagare anche 500 euro. La base di partenza era 150 euro.

