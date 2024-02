Bagagli Frecciarossa Trenitalia, scattano le nuove regole: ecco le dimensioni massime. Come fare per bici e monopattini

Roma, 29 febbraio 2024 - Scattano domani primo marzo le nuove regole di Trenitalia sui bagagli a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Nuove regole per il trasporto di bici e monopattini a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciarossa e Frecciabianca.

Le regole che partono da domani su bagagli e trasporto di bici prevede che i passeggeri delle frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) potranno portare con sé, gratuitamente, fino a un massimo di due bagagli a testa. Bagagli le cui dimensioni variano a seconda del posto acquistato, in prima o in seconda classe.

Nel dettaglio, come riportato nel sito di Trenitalia, le nuove regole prevedono: in 2^ classe e nei livelli di servizio Standard e Premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 80 cm); in 1^ classe e nei livelli di servizio Executive e Business la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 cm (di cui ogni dimensione non superiore a 120 cm).

Sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali possono essere trasportati in aggiunta al numero di bagagli consentito, a condizione che la somma delle dimensioni totali non sia superiore a 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità).

Nel caso di trasporto di una bicicletta pieghevole, questa si potrà trasportare a condizione che sia opportunamente chiusa, spenta (se elettrica) e riposta in un'apposita sacca, le cui dimensioni non devono essere superiori a 80x110x45 centimetri. In caso contrario, non si potrà accedere a bordo. La bicicletta deve essere collocata esclusivamente negli appositi spazi dedicati ai bagagli e non si può riporre la sacca in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. In una sacca dovranno essere riposti anche i monopattini elettrici, fermo restando che, come per le bici, si potrà portare gratuitamente un solo dispositivo. Per poter viaggiare in treno con la bici montata al seguito, è necessario che la bicicletta non sia in nessun caso più lunga di due metri; che tutti i treni interessati dal viaggio ammettano il trasporto delle bici, e che sia stato convalidato il biglietto previsto per la bici prima della salita a bordo. Il trasporto della bicicletta montata non è mai consentito sui treni di media e lunga percorrenza ovvero sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity Notte.

Trenitalia invita anche ad apporre su ogni bagaglio un’etichetta recante, in maniera chiara e leggibile, il nominativo e i contatti di riferimento.

I bagagli possono essere collocati esclusivamente negli appositi spazi dedicati e non in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito.

Non si possono imballare i bagagli e non si può trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio.

In ogni caso il trasporto è consentito a condizione che i bagagli non rechino intralcio e/o danni agli altri passeggeri, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture.

Se le nuove regole non vengono rispettate, nel caso di bici e monopattini,

Trenitalia riporta che ''dovrai scendere dal treno alla prima stazione in cui si effettua fermata e sarai regolarizzato con il pagamento di una penalità di 50 euro''. Nel caso dei bagagli, invece, ''vieni regolarizzato con il pagamento della penalità di 50 euro e dovrai comunque provvedere a tua cura a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata''.

"Preoccupa l’aumento di costi 'modello Ryanair' per viaggiatori e pendolari già alle prese con frequenti ritardi e disservizi conseguente all’entrata in vigore dal prossimo 1 marzo del nuovo regolamento che consentirà di trasportare gratis solo un massimo di 2 bagagli a bordo dei treni. Fondamentale garantire sicurezza e regole precise per il trasporto, sempre ordinato dei bagagli sui treni, ma il nuovo modello rischia di disincentivare la scelta del treno rispetto all’auto e anche di rendere ancora più complicata, difficile e costosa la scelta dell’intermodalità nei trasporti pubblici locali. Per favorire lo shift modale sostenibile servono maggiori incentivi e strumenti e non solo più oneri, costi e sanzioni per chi ogni giorno sceglie di muoversi in treno e abbinarlo coraggiosamente con l`uso di bici e monopattini". Così il deputato Pd, componente della commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu commenta il nuovo regolamento di Trenitalia, che sarà in vigore da domani, per cui non si potranno portare più di due bagagli per passeggero a bordo delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) di Trenitalia.

Contraria alle nuove regole anche Federconsumatori, che chiede alla società di fare un passo indietro, in quanto si ''penalizzano i passeggeri e la mobilità green''.

Le disposizioni, secondo l'associazione, ''hanno scatenato l'ira dei passeggeri, specialmente dei pendolari che utilizzano biciclette e monopattini per spostarsi dalla stazione ai luoghi da raggiungere. Ad essere penalizzati, paradossalmente, sono proprio i passeggeri che hanno scelto modalità di viaggio sostenibili, che andrebbero, invece, incentivati''. ''Troviamo poco corretta, poi, la modalità scelta per la presentazione delle nuove condizioni di viaggio alle associazioni dei consumatori, convocate per il 6 marzo, a modifiche già applicate (ovvero a danno già avvenuto), mettendole di fronte al fatto compiuto'', prosegue Federconsumatori. E' un comportamento ''inammissibile'' e ''invitiamo la società a ripensare la propria condotta su tutti i fronti: aprendosi alla mobilità green e adottando misure per favorirla, aprendosi alla discussione e al confronto preventivo con le Associazioni dei Consumatori e dando correttamente evidenza sul proprio sito di ogni novità importante per i passeggeri.

Contrario alle nuove regole anche il Codacons. “Non condividiamo la scelta di

Trenitalia, che sembra appiattirsi sulle peggiori politiche tariffarie delle compagnie aeree low cost, a discapito della qualità del servizio reso agli utenti - afferma l’associazione - Crediamo che le nuove regole determineranno danni e disagi per i passeggeri, con alcune misure, come la sacca per bici e monopattini, che appaiono oggettivamente poco comprensibili e introdurranno nuovi costi a carico dei viaggiatori. Proprio per questo chiediamo oggi all’azienda di avviare un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, sospendendo l’applicazione del regolamento che scatterà domani 1 marzo, e studiando con gli utenti le modifiche da apportare allo stesso per renderlo più equo e meno gravoso per i passeggeri”, conclude il Codacons.