Anzio, 19enne pestato e investito da un’auto. Aveva chiesto di rallentare

Roma, 24 settembre 2023 - Un ragazzo di 19 anni è in prognosi riservata dopo essere stato aggredito in strada ad Anzio, nel litorale a sud di Roma. Il giovane sarebbe stato anche investito da una vettura dopo il pestaggio, avvenuto in piazza Cesare Battisti. Il 19enne è stato trasportato in ospedale. Sull'episodio indaga la polizia.

Il giovane, fermo alla fermata del bus, intorno alle 17 avrebbe ripreso dei ragazzi che correvano in auto. Questi avrebbero arrestato la vettura e scesi per punirlo lo avrebbero tempestato di calci e pugni. Poi ripartendo lo avrebbero anche investito. Alla scena hanno assistito vari passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine.