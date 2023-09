Ragazzo picchiato e investito ad Anzio: è caccia alla Panda grigia. L’auto è fuggita con tre persone a bordo

Anzio (Roma), 25 settembre 2023 – È caccia alla Panda grigia che ieri pomeriggio è fuggita con tre ragazzi a bordo dopo avere massacrato di botte e poi investito un 19enne alla fermata del bus. È successo intono alle 17 ad Anzio, sul litorale romano. La vittima è grave: è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 19enne ha perso molto sangue. È arrivato in ospedale in codice rosso, per le botte e le ferite alle gambe provocate dalle ruote dell’auto che l’ha investito. Sul posto sarebbe stato anche trovato un coltello a serramanico, che per fortuna nessuno ha usato.

I tre ragazzi sono ancora ricercati e presto potrebbe essere aperto dalla procura un fascicolo per tentato omicidio. Ecco cosa è successo ad Anzio domenica 24 settembre.

Ieri pomeriggio, l’auto con a bordo i tre ragazzi è stata vista correre a tutta velocità per le strade di Anzio, facendo pericolose gimcane tra le auto. Arrivati all’altezza della centralissima piazza Cesare Battisti, sede del muncipio, i tre giovani – un italiano e due albanesi – hanno incrociato il destino del 19enne: lui gli ha rimproverati – con un gesto che diceva ‘Cosa state facendo?’ e poi l’urlo: “Correte troppo” - e loro sono scesi dall’auto. Prima c’è stata una lite: i giovani hanno discusso animatamente. Poi i tre ci ripensano e tornano indietro.

Tallonano il 19enne per un centinaio di metri, fino a via 22 Gennaio e lì succede l’irreparabile. Primo lo aggrediscono picchiandolo selvaggiamente e poi lo investono con la Panda. Il 19enne è stato soccorso da alcuni volontari della protezione civile in attesa, che hanno atteso l’attivo dell’ambulanza.

La polizia ha diramato l’allarme a tutte le forze dell’ordine e da ieri pomeriggio i tre ragazzi sono ricercati tra il litorale e la Capitale. Si cerca la Panda grigia per arrivare sulle tracce dei tre aggressori. Di ore in ore la loro posizione si sta aggravando: il pestaggio potrebbe portare all’apertura di un fascicolo per tentato omicidio. Sul luogo del pestaggio è stato trovato un coltello a serramanico – probabilmente appartenente ai tre aggressori – che però non è stato usato.

La polizia avrebbe già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento dell’aggressione. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza della zona: lì dentro potrebbero esserci i fotogrammi per arrivare sulle tracce dei tre ragazzi in fuga. Non appena il 19enne starà meglio, verrà ascoltato dagli inquirenti per ricostruire un quadro più completo di quanto accaduto ieri ad Anzio.