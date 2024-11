Anziana uccisa nel garage, sui vestiti due Dna femminili. I legali dell’indagato: il suo non c’è

Ci sarebbero due Dna femminili sul corpo di Pierina Paganelli. Due tracce biologiche appartenenti a due donne diverse e che sarebbero sulla gonna e sulla maglia vicina a una coltellata. L’informazione emerge da una riunione dei periti di parte con il consulente nominato dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, per procedere a incidente probatorio e test di laboratorio sui reperti della scena del crimine. Pierina Paganelli, 78enne testimone di Geova è stata uccisa il 3 ottobre del 2023, nel garage del condominio dove viveva in via del Ciclamino a Rimini. Un omicidio per cui la squadra mobile ha indagato Louis Dassilva, 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio di quest’anno. Proprio dai difensori di Dassilva arriva la conferma sulla determinazione di Dna femminile sui resti di Pierina. "Non c’è il profilo di Dassilva".