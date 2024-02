Annalisa e Bertè dopo Geolier Il Festival di Sanremo 2024 ha ottenuto un enorme successo su TikTok, con 2 miliardi di visualizzazioni per gli oltre 80 mila contenuti pubblicati con l'hashtag #Sanremo2024. Le visualizzazioni sono cresciute del 365% rispetto all'apertura del festival e del 66% rispetto all'edizione del 2023. Le canzoni più utilizzate per creare contenuti sono state "I p' me, tu p' te" di Geolier, "Sinceramente" di Annalisa e "Pazza" di Loredana Bertè.