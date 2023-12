Haven, il relitto maledetto. Andrea Bada: “Ecco perché attira tanti sub. Ma nelle immersioni il rischio c’è sempre”

Genova, 3 dicembre 2023 – Andrea Bada, 46 anni, torinese trapiantato a Genova, è un cacciatore di relitti e ha fatto migliaia di immersioni, anche sulla petroliera Haven ad Arenzano (Genova) dove questa mattina è morto Giovanni Sclavi, sub di 43 anni.

Bada, a che profondità si trova la Haven?

"Nell’esplorazione di questo relitto si scende fino a 80 metri”.

Perché la petroliera attira tanti sub?

“Il relitto ormai è diventato un paradiso dei pesci, la natura ha fatto il suo corso e si è ripresa i suoi spazi. E direi che questa è sicuramente una delle principali attrattive”.

La maledizione del relitto Haven, sono 7 i sub morti negli anni

Però dal 2015 si contano 7 morti. Sembra davvero una maledizione.

"Nelle immersioni gli incidenti capitano, il rischio non si può azzerare. Le indagini chiariranno che cosa è successo, se il sub abbia avuto un malore. Ricordo che sul relitto ci sono cime di discesa e risalita”.

Anni fa lei ha avuto un ‘incidente’ molto serio, ha rischiato di morire.

"Un’embolia polmonare spinale con blocco del flusso sanguigno ai polmoni. Mi ha colpito mentre stavo risalendo. Sono riuscito a salvarmi, sicuramente la calma è stata fondamentale".

Il crollo della temperatura di questi giorni è un rischio in più per i sub?

"No perché nel nostro mare non si scende mai sotto i 13 gradi. E poi abbiamo un’attrezzatura che ci protegge”.

