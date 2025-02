Alghero, muore a otto anni dopo un intervento alle tonsille. Aperta inchiesta

Alghero, 9 febbraio 2025 – Una bambina di 8 anni è morta all'ospedale civile di Alghero in seguito alle complicazioni sorte dopo avere subito un intervento alle tonsille. La piccola, originaria di Villanova Monteleone, era stata operata giovedì nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale, gestito dalla Asl d Sassari. L'operazione sarebbe andata bene, ma ieri le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, pare per un'emorragia. Tuttavia i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle vita.

La Procura di Sassari ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause della morte e le eventuali responsabilità.