Alessandria, morto bambino di 9 anni punto sul collo da un calabrone

Roma, 24 agosto 2023 - La puntura di un calabrone è stata fatale a un bambino tedesco di 9 anni, morto per lo shock anafilattico a Costa Vescovato, in provincia di Alessandria. Il piccolo originario di Norimberga, era in vacanza con la famiglia, quando il 21 agosto, mentre giocava nei pressi di una stalla nell'agriturismo, è stato punto al collo da un insetto, si ritiene un calabrone.

Subito il bimbo si è sentito male. I sanitari del 118, subito interpellati, hanno prima guidato via telefono i familiari nell'effettuare le manovre di soccorso, poi giunti sul posto hanno proseguito con il massaggio cardiaco. Il cuore del piccolo ha ripreso a battere dopo circa un'ora, e il bambino è stato intubato e portato all'ospedale pediatrico di Alessandria, in prognosi riservata. Ieri mattina purtroppo è stata decretata la morte celebrale e stanotte, con l'autorizzazione dei familiari, è stato eseguito l'espianto degli organi per donazione.