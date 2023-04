Aida Yespica sbarca su Onlyfans "Mostro il mio privato"

Aida Yespica sbarca su OnlyFans. La showgirl e modella venezuelana ha deciso di aprire un profilo sulla piattaforma utilizzata anche per esibizioni a luci rosse. Ad annunciarlo è la stessa Yespica su Instagram, affermando che la decisione è il risultato di una scommessa persa. "Ci vediamo sull’altro social", è l’invito fatto ai suoi fans.

Chi vorrà seguirla anche nella vita privata dovrà sottoscrivere un abbonamento mensile di 25 dollari. Lei fa capire che non tradirà le attese, se è vero che nel suo profilo si legge che condividerà "così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte".

Per la verità la scelta della modella divide il suo pubblico. Mentre qualcuno entusiasta fatica a crederci ("Il mio sogno si è avverato"), non manca chi giudica una caduta di stile la mossa di sbarcare sulla nuova piattaforma social. "Una celebrità non dovrebbe essere lì", è l’argomento principale dei detrattori. Ma Yespica tira dritto: "Sono molto eccitata di condividere la mia vita privata".